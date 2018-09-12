В трейлере Assassin's Creed Odyssey разработчик показал важность выбора игрока

По словам представителей компании, каждое решение в игре имеет свои последствия. При этом одни влияют на дальнейшее прохождение «игрушки» незначительно. Другие решения сильнее меняют историю. Из-за совершённого игроком выбора некоторые задания могут в итоге стать недоступными для прохождения. При этом никакое решение заведомо не может быть «неправильным». В свою очередь это является персональной «Одиссеей» каждого игрока.Выбор в Assassin's Creed Odyssey не ограничивается строкой диалога. В данном случае он касается изучения мира, подхода к сражениям, экипировки. Игра выходит на РС, Xbox One, PS4. Компания Ubisoft на прошлой неделе представила системные требования нового исторического экшена.