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В трейлере Assassin's Creed Odyssey разработчик показал важность выбора игрока

В свежем трейлере, посвящённом игре Assassin's Creed Odyssey, разработчиками была показана важность выбора игрока непосредственно в виртуальной Древней Греции. Его опубликовала компания Ubisoft.

В трейлере Assassin's Creed Odyssey разработчик показал важность выбора игрока


По словам представителей компании, каждое решение в игре имеет свои последствия. При этом одни влияют на дальнейшее прохождение «игрушки» незначительно. Другие решения сильнее меняют историю. Из-за совершённого игроком выбора некоторые задания могут в итоге стать недоступными для прохождения. При этом никакое решение заведомо не может быть «неправильным». В свою очередь это является персональной «Одиссеей» каждого игрока.



Выбор в Assassin's Creed Odyssey не ограничивается строкой диалога. В данном случае он касается изучения мира, подхода к сражениям, экипировки. Игра выходит на РС, Xbox One, PS4. Компания Ubisoft на прошлой неделе представила системные требования нового исторического экшена.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:37
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