Адвокат Петросяна рассказал о внебрачном ребенке сатирика
Адвокат Сергей Жорин, занимающийся бракоразводным процессом советского и российского артиста Евгения Вагановича Петросяна, рассказал журналистам о внебрачном ребенке своего клиента. Сам артист относится к подобным слухам с юмором.
Не так давно в Сети появилась информация о том, что у Евгения Петросяна, оказывается, есть внебрачный ребенок. Адвокат артиста поспешил опровергнуть слухи, и рассказал, что вместе с комиком они от души посмеялись над подобного рода «вбросом».
Также Жорин отметил, что данная информация высосана из пальца, и абсолютно беспочвенна. Он считает, что такие слухи распространяет жена сатирика Елена Степаненко, а точнее, ее представители.
Не так давно в Сети появилась информация о том, что у Евгения Петросяна, оказывается, есть внебрачный ребенок. Адвокат артиста поспешил опровергнуть слухи, и рассказал, что вместе с комиком они от души посмеялись над подобного рода «вбросом».
Также Жорин отметил, что данная информация высосана из пальца, и абсолютно беспочвенна. Он считает, что такие слухи распространяет жена сатирика Елена Степаненко, а точнее, ее представители.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:54