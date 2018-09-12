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Адвокат Петросяна рассказал о внебрачном ребенке сатирика

Адвокат Сергей Жорин, занимающийся бракоразводным процессом советского и российского артиста Евгения Вагановича Петросяна, рассказал журналистам о внебрачном ребенке своего клиента. Сам артист относится к подобным слухам с юмором.

Адвокат Петросяна рассказал о внебрачном ребенке сатирика


Не так давно в Сети появилась информация о том, что у Евгения Петросяна, оказывается, есть внебрачный ребенок. Адвокат артиста поспешил опровергнуть слухи, и рассказал, что вместе с комиком они от души посмеялись над подобного рода «вбросом».

Также Жорин отметил, что данная информация высосана из пальца, и абсолютно беспочвенна. Он считает, что такие слухи распространяет жена сатирика Елена Степаненко, а точнее, ее представители.

 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:54
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