Адвокат Петросяна рассказал о внебрачном ребенке сатирика

Не так давно в Сети появилась информация о том, что у Евгения Петросяна, оказывается, есть внебрачный ребенок. Адвокат артиста поспешил опровергнуть слухи, и рассказал, что вместе с комиком они от души посмеялись над подобного рода «вбросом».Также Жорин отметил, что данная информация высосана из пальца, и абсолютно беспочвенна. Он считает, что такие слухи распространяет жена сатирика Елена Степаненко, а точнее, ее представители.