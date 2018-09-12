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Филиппа Киркорова раскритиковали за обтягивающие лосины на «Новой волне»

На закрытии сочинской «Новой волны» Филипп Киркоров презентовал концертный номер «Химера». Артист появился на сцене сперва в смокинге, а затем брюки «превратились» в обтягивающие лосины, за которые певец был раскритикован общественностью.

Филиппа Киркорова раскритиковали за обтягивающие лосины на «Новой волне»


На красной дорожке Филипп Киркоров продолжил шокировать публику своим нарядом. Критики набросились на него за слишком, по их мнению, утягивающие лосины. «Досталось» и стилисту артиста, которого обвинили в безвкусице.

Поклонники Филиппа Киркорова стали на его защиту. «Если ноги длинные, а фигура стройная, почему бы их не подчеркнуть?» – написал один из комментаторов, отметив, что полоска в одежде является трендом нынешнего сезона.

 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:48
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