Филиппа Киркорова раскритиковали за обтягивающие лосины на «Новой волне»
На закрытии сочинской «Новой волны» Филипп Киркоров презентовал концертный номер «Химера». Артист появился на сцене сперва в смокинге, а затем брюки «превратились» в обтягивающие лосины, за которые певец был раскритикован общественностью.
На красной дорожке Филипп Киркоров продолжил шокировать публику своим нарядом. Критики набросились на него за слишком, по их мнению, утягивающие лосины. «Досталось» и стилисту артиста, которого обвинили в безвкусице.
Поклонники Филиппа Киркорова стали на его защиту. «Если ноги длинные, а фигура стройная, почему бы их не подчеркнуть?» – написал один из комментаторов, отметив, что полоска в одежде является трендом нынешнего сезона.
На красной дорожке Филипп Киркоров продолжил шокировать публику своим нарядом. Критики набросились на него за слишком, по их мнению, утягивающие лосины. «Досталось» и стилисту артиста, которого обвинили в безвкусице.
Поклонники Филиппа Киркорова стали на его защиту. «Если ноги длинные, а фигура стройная, почему бы их не подчеркнуть?» – написал один из комментаторов, отметив, что полоска в одежде является трендом нынешнего сезона.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:48