Филиппа Киркорова раскритиковали за обтягивающие лосины на «Новой волне»

На красной дорожке Филипп Киркоров продолжил шокировать публику своим нарядом. Критики набросились на него за слишком, по их мнению, утягивающие лосины. «Досталось» и стилисту артиста, которого обвинили в безвкусице.Поклонники Филиппа Киркорова стали на его защиту. «Если ноги длинные, а фигура стройная, почему бы их не подчеркнуть?» – написал один из комментаторов, отметив, что полоска в одежде является трендом нынешнего сезона.