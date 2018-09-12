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Во время футбольного матча в Окленде болельщики и игроки напугались НЛО

В Окленде во время футбольного матча между Oakland Raiders с Los Angeles Rams игроков и болельщиков напугал НЛО огромных размеров. Странный объект был запечатлён на видеокамеру, так как игра транслировалась по телевидению.

Во время футбольного матча в Окленде болельщики и игроки напугались НЛО


Информацию о неопознанном летающем объекте выложил в Сеть один из телезрителей, который заметил странный объект золотого цвета, летевший над зданием, во время просмотра футбола по телевизору в обычном режиме. По словам очевидца, он увидел очень быстро, передвигающийся в небе предмет, подумав, что это истребитель попал в кадр. Пытаясь разобраться, что это было, мужчина несколько раз просматривал кадр, перематывая видео, а также сделал несколько снимков, чтобы выложить их в Сеть.

Фотографию активно начали обсуждать пользователи, одни считают, что в поле зрения попала американская военная разработка TR-3B, а другие предположили, что это некие секретные технологии, которые простым смертным не известны. Однако версия об НЛО является самой привлекательной, кто-то пошутил по этому поводу, отметив, что пришельцы любят футбол.

 
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В мире
Добавил: Алина Сегодня, 19:02
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