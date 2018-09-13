Полина Гагарина поделилась с фанатами проблемами своего сына-подростка

Певица Полина Гагарина в общении бывает довольно открытой, вследствие этого просит иногда «тормозить» её. Исполнительница песен в настоящее время занимается воспитанием детей. В свою очередь старшему наследнику Андрею очень сложно справляться со своими гормонами, а также с поступающей из окружения информацией. Вследствие этого российская артистка не любит рассказывать про его жизнь. Полина Гагарина искренне говорит о своих имеющихся проблемах, потому что надеется, что ее личный опыт поможет поклонникам в дальнейшем не делать некоторых ошибок.Полина Гагарина на странице в соцсети Instagram не публикует практически снимки с детьми. Певица чаще всего показывает фанатам фото с различных мероприятий с супругом. Она также выставляет снимки с коллегами по сцене.