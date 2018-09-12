АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
От Вашингтона до Крыма: Самые необычные встречи с НЛО
EUR 81.39 USD 69.97
Курс валют на 12.09.2018

Дима Билан рассказал о своих болезнях и сложном периоде

Певец Дима Билан в рамках нового проекта Армана Давлетярова - «StarMasterclass» рассказал откровенно о своих болезнях и сложном периоде, который он переживает в настоящее время. Артист перенес депрессию, непосредственно после которой начали проявляться соматические недуги.

Дима Билан рассказал о своих болезнях и сложном периоде


В соцсетях в последнее время появлялось много слухов про ухудшение здоровья Дмитрия Билана. Исполнитель песен сильно похудел, а также стал выглядеть более несчастным. Артист в данном случае предпочитал не комментировать данные, однако решил в итоге прояснить ситуацию. Российский певец рассказал, что имел серьёзные проблемы со здоровьем. Он мог слечь с воспалением легких, однако к счастью вовремя обратился к медицинским специалистам. Он также пережил довольно большой душевный стресс, закончившийся депрессией. Певец до сих пор пытается выйти из неё.

На сегодняшний день Дима Билан остается пока одиноким мужчиной. Он недавно приобрёл квартиру в Москве, однако пока не спешит приводить туда хозяйку. Пока ему хорошо наедине с собой. К этому ощущению счастья и легкости он шел долго, и не планирует что-либо менять. Звезде не хочется перед кем-то отчитываться, за кого-то переживать, кому-то звонить.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:32
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Волгограде мужчина избивал десятилетнюю дочку
В Барнауле в ДТП пострадал школьник
Марина Африкантова пока не готова рожать детей
Смартфон Xiaomi Pocophone F1 имеет серьезный
В Свердловской области в квартире обнаружили труп
Дима Билан рассказал о своих болезнях и сложном
В Твери школьница избила 7-летнего ребёнка
Астрономы NASA запечатлели на видео большой НЛО
Евгения Феофилактова нуждается в домработнице
Владимир Путин поручил разработать план развития
В Новосибирске 5-летний ребёнок выжил после
Илья Яббаров заявил, что Алена Савкина продала
Новые фото показали пять цветов iPhone Xr
Адвокат Петросяна рассказал о внебрачном ребенке
Lada 4&#215;4 Vision признана лучшим экспанатом
Зрители «Дома-2» называют Тату Блюменкранц
В Steam впервые появилась порно-игра без цензуры
От Вашингтона до Крыма: Самые необычные встречи с
В Оренбургской области женщина убила своего
Любовницу Александра Серова разоблачили на
В Анапе мужчина убивал спящих людей в парке
Учёные получили ультрачувствительную «камеру» для
Александра Черно поскандалила с Саймоном
В Брянске водитель авто Hyundai Getz устроил
Ученые: Обнаруженный в 2002 году астероид NT7
В Омской области в августе подорожали мясо, рыба
«Мы же не быдло?»: Виктория Боня раскритиковала
«Обнаженная верхом на лошади»: Кендалл Дженнер
Учёные: Астероиды подтвердили изменение планет
Смартфоны Xiaomi MIUI 10 получили очищающую
Просмотреть все новости