Дима Билан рассказал о своих болезнях и сложном периоде

В соцсетях в последнее время появлялось много слухов про ухудшение здоровья Дмитрия Билана. Исполнитель песен сильно похудел, а также стал выглядеть более несчастным. Артист в данном случае предпочитал не комментировать данные, однако решил в итоге прояснить ситуацию. Российский певец рассказал, что имел серьёзные проблемы со здоровьем. Он мог слечь с воспалением легких, однако к счастью вовремя обратился к медицинским специалистам. Он также пережил довольно большой душевный стресс, закончившийся депрессией. Певец до сих пор пытается выйти из неё.На сегодняшний день Дима Билан остается пока одиноким мужчиной. Он недавно приобрёл квартиру в Москве, однако пока не спешит приводить туда хозяйку. Пока ему хорошо наедине с собой. К этому ощущению счастья и легкости он шел долго, и не планирует что-либо менять. Звезде не хочется перед кем-то отчитываться, за кого-то переживать, кому-то звонить.