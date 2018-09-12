АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
От Вашингтона до Крыма: Самые необычные встречи с НЛО
EUR 81.39 USD 69.97
Курс валют на 12.09.2018

Ученые: Электронные сигареты вызывают рак легких

Американские ученые провели эксперимент с участием двенадцати человек. Результаты показали, что дым электронных сигарет несет прямую угрозу здоровью человека.

Ученые: Электронные сигареты вызывают рак легких


«Подопытным» нужно было просто вдыхать и выдыхать дым электронной сигареты. Ученые тщательно изучили состав вдыхаемого и выдыхаемого дыма, и выяснили, что концентрация токсинов и альдегидов в выдыхаемом дыме в несколько раз превышает норму. Они оседают в легких человека, вызывая онкологические заболевания.

Выдыхаемый дым электронной сигареты показал увеличенную концентрацию альдегидов почти в одиннадцать раз больше, чем обычный выдох. А такое органическое соединение как формальдегид в том же выдыхаемом дыме показало концентрацию в сто раз выше, чем в выдохе обычного углекислого газа. По итогам эксперимента ученые уверены, что дым электронных сигарет приносит вред здоровью человека.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:35
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова вернула на телепроект «Дом-2» Захара
В трейлере Assassin's Creed Odyssey разработчик
Учёные объяснили роль мурашек на коже
Ученые: Обломки космического зонда найдены на Луне
JAC собирается презентовать новую версию
Никита Турчин пострадал от рук охранника
В Рязанской области рабочего насмерть придавило
Пользователи Instagram раскритиковали Елизавету
Роман Гриценко покинул телепроект «Дом-2»
Аналитик: Внешнюю камеру iPhone 2019 года не
Филиппа Киркорова раскритиковали за обтягивающие
Ученые: Электронные сигареты вызывают рак легких
Lexus ES получит виртуальные зеркала Digital
В Волгограде мужчина избивал десятилетнюю дочку
В Барнауле в ДТП пострадал школьник
Марина Африкантова пока не готова рожать детей
Смартфон Xiaomi Pocophone F1 имеет серьезный
В Свердловской области в квартире обнаружили труп
Дима Билан рассказал о своих болезнях и сложном
В Твери школьница избила 7-летнего ребёнка
Астрономы NASA запечатлели на видео большой НЛО
Евгения Феофилактова нуждается в домработнице
Владимир Путин поручил разработать план развития
В Новосибирске 5-летний ребёнок выжил после
Илья Яббаров заявил, что Алена Савкина продала
Новые фото показали пять цветов iPhone Xr
Адвокат Петросяна рассказал о внебрачном ребенке
Lada 4&#215;4 Vision признана лучшим экспанатом
Зрители «Дома-2» называют Тату Блюменкранц
В Steam впервые появилась порно-игра без цензуры
Просмотреть все новости