Ученые: Электронные сигареты вызывают рак легких

«Подопытным» нужно было просто вдыхать и выдыхать дым электронной сигареты. Ученые тщательно изучили состав вдыхаемого и выдыхаемого дыма, и выяснили, что концентрация токсинов и альдегидов в выдыхаемом дыме в несколько раз превышает норму. Они оседают в легких человека, вызывая онкологические заболевания.Выдыхаемый дым электронной сигареты показал увеличенную концентрацию альдегидов почти в одиннадцать раз больше, чем обычный выдох. А такое органическое соединение как формальдегид в том же выдыхаемом дыме показало концентрацию в сто раз выше, чем в выдохе обычного углекислого газа. По итогам эксперимента ученые уверены, что дым электронных сигарет приносит вред здоровью человека.