Глафира Тарханова ест на завтрак батон, от которого не толстеют

Глафира Тарханова почти год назад родила своего 4 ребёнка, но на её фигуре это не особо отразилось. Фанаты то и дело забрасывают актрису просьбами раскрыть свой секрет красоты и стройности, ведь мало кому удаётся сохранить идеальные формы даже после 1 родов. Накануне звезда решила показать подписчикам свой завтрак — батон, от которого не толстеют, объяснив, что жёсткие ограничения не принесут желаемого результата, а также навредят здоровью, поэтому ест она всё, но строго следит за размером порций.Батон из «страны Лиллипутов», как назвала его сама Глафира Тарханова, едва был заметен на опубликованном снимке между её большим и указательным пальцем. Фолловеры оценили юмор актрисы, согласившись с тем, что современное общество чересчур зациклено на худобе, поэтому важно понимать грань между стройностью во что бы то ни стало и здоровым подтянутым телом.