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Учёные: Кофеин полезен людям с болезнями почек

В результате, проведённого исследования, учёные выяснили, что кофеин может быть полезным людям страдающим болезнями почек. Об этом сообщается на страницах издания Nephrology Dialysis Transplantation.

Учёные: Кофеин полезен людям с болезнями почек


Специалистами было установлено, что потребление кофеина в определённых количествах, снижает риск смерти среди пациентов с хронической болезнью почек. Дело в том, что данное вещество способно воздействовать на организм на сосудистом уровне, высвобождая оксид азота. Из-за этого улучшается функционирование кровеносных сосудов.

В исследовании учёных было задействовано 5 тысяч человек с хронической недостаточностью почек. При этом у тех, кто принимал больше кофеина, за пять лет риск смерти снизился почти на 25 процентов. После подведения итогов, специалисты рекомендуют людям, страдающим хронической недостаточностью почек, употреблять больше кофейных напитков. Этот вариант учёные считают клинически выгодным и максимально простым.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 07:01
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