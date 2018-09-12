Зрители «Дома-2» называют Тату Блюменкранц «трансвеститом»

Оказалось, что супруги мечтают выиграть квартиру в конкурсе «Человек года», а сама Тата очень хочет построить карьеру ведущей. Впрочем, Блюменкранцы по-прежнему утверждают, что главным поводом для их возвращения действительно стали серьезные проблемы в отношениях и никаких корыстных помыслов у них нет, однако зрители уверены, что ребята вернулись исключительно за славой и жильем.Однако, несмотря на все это, есть очень много поклонников телестройки, которые рады возвращению Таты и Валеры, но они не совсем понимают, что за те несколько месяцев, что возлюбленные провели за воротами, произошло с молодой мамочкой.По мнению большинства, девушка настолько преобразилась, что выглядит неестественно. Более того, некоторым она даже стала напоминать трансвестита. У нее крепкое телосложение, с выделяющимися мускулами на руках и при этом абсолютно не соответствующее ему лицо. А если учесть, что Тата сейчас бегает по острову, бросается на Валеру с кулаками и покрывает его трехэтажным матом, то сомнений появляется еще больше.В Сети даже появилось несколько скриншотов, на которых действительно сложно сразу сказать, кто изображен: Тата или мужчина, считающий себя женщиной.