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Зрители «Дома-2» называют Тату Блюменкранц «трансвеститом»

С тех пор, как Тата и Валерий Блюменкранц вернулись на телепроект «Дом-2» прошло не так много времени. Они заявили, что находятся на грани развода и пришли в периметр для того, чтобы ведущие помогли им спасти семью, однако организаторы уже выяснили истинные причины их появления.

Зрители «Дома-2» называют Тату Блюменкранц «трансвеститом»


Оказалось, что супруги мечтают выиграть квартиру в конкурсе «Человек года», а сама Тата очень хочет построить карьеру ведущей. Впрочем, Блюменкранцы по-прежнему утверждают, что главным поводом для их возвращения действительно стали серьезные проблемы в отношениях и никаких корыстных помыслов у них нет, однако зрители уверены, что ребята вернулись исключительно за славой и жильем.

Однако, несмотря на все это, есть очень много поклонников телестройки, которые рады возвращению Таты и Валеры, но они не совсем понимают, что за те несколько месяцев, что возлюбленные провели за воротами, произошло с молодой мамочкой.

Зрители «Дома-2» называют Тату Блюменкранц «трансвеститом»


По мнению большинства, девушка настолько преобразилась, что выглядит неестественно. Более того, некоторым она даже стала напоминать трансвестита. У нее крепкое телосложение, с выделяющимися мускулами на руках и при этом абсолютно не соответствующее ему лицо. А если учесть, что Тата сейчас бегает по острову, бросается на Валеру с кулаками и покрывает его трехэтажным матом, то сомнений появляется еще больше.

В Сети даже появилось несколько скриншотов, на которых действительно сложно сразу сказать, кто изображен: Тата или мужчина, считающий себя женщиной.

 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:30
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