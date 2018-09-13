Компания BMW показала на видео беспилотный мотоцикл
Бренд BMW показал на видео экспериментальный беспилотный мотоцикл R1200GS. Он самостоятельно стартует, преодолевает повороты и финиширует.
Заявленной целью разработки является повышение безопасности при езде на мотоциклах, но не продвижение беспилотных технологий. Сотрудники BMW планируют интеграцию в свои беспилотные байки электронной системы контроля устойчивости, подсказывающей наилучший в плане надёжности маршрут объезда преград и повышающей стабильность в опасных ситуациях.
На опубликованной в YouTube видеозаписи представлен успешный тестовый заезд беспилотного BMW R1200GS.
Заявленной целью разработки является повышение безопасности при езде на мотоциклах, но не продвижение беспилотных технологий. Сотрудники BMW планируют интеграцию в свои беспилотные байки электронной системы контроля устойчивости, подсказывающей наилучший в плане надёжности маршрут объезда преград и повышающей стабильность в опасных ситуациях.
На опубликованной в YouTube видеозаписи представлен успешный тестовый заезд беспилотного BMW R1200GS.
Авто
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 06:41