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УАЗ назвал сроки выпуска нового внедорожника

В УАЗе назвали, когда будут выпускаться новые внедорожники. Эти планы компания планирует реализовать в 2020-2021 году. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума сообщил Владимир Швецов, совладелец группы.

УАЗ назвал сроки выпуска нового внедорожника


По его словам, автомобиль будет довольно крупным, в том числе появится гибридная версия. Скорее всего, компания организует параллельный выпуск. Модель «Патриот» отправится в версию low-cost, где сейчас находится Hunter.

В 2020 году УАЗ должен запустить Profi с гибридным движком. Будут аналогичные решения и для других транспортных средств. Швецов успел рассказать и об отказе от проекта УАЗ 3170, который разрабатывался совместно со специалистами НАМИ. Его материалы так и не были утверждены.

 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 05:41
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