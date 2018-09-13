УАЗ назвал сроки выпуска нового внедорожника

По его словам, автомобиль будет довольно крупным, в том числе появится гибридная версия. Скорее всего, компания организует параллельный выпуск. Модель «Патриот» отправится в версию low-cost, где сейчас находится Hunter.В 2020 году УАЗ должен запустить Profi с гибридным движком. Будут аналогичные решения и для других транспортных средств. Швецов успел рассказать и об отказе от проекта УАЗ 3170, который разрабатывался совместно со специалистами НАМИ. Его материалы так и не были утверждены.