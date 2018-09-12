АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
От Вашингтона до Крыма: Самые необычные встречи с НЛО
EUR 81.39 USD 69.97
Курс валют на 12.09.2018

Смартфон Xiaomi Pocophone F1 имеет серьезный дефект экрана

Смартфон версии Xiaomi Pocophone F1 имеет серьезный дефект экрана. Те пользователи, которые успели уже успели ознакомиться с функционалом гаджета, сообщили о засветах, имеющихся по всему дисплею. Вследствие этого изображение выглядит тусклым.

Смартфон Xiaomi Pocophone F1 имеет серьезный дефект экрана


Экспертами отмечается, что проблема заключается в аппаратной части. Вследствие этого обновление операционной системы либо ее оболочки не сможет исправить ситуацию. В случае включения темной темы можно заметить небольшие заветы в верхней, а также нижней части экрана. Работая с белым интерфейсом данные недочеты невидны, но проявляются во время просмотра изображений, а также роликов.

Представители компании Xiaomi не сообщили пока про возможный отзыв устройств. Согласно предварительной информации, в дилерские центры поступило уже свыше 300 обращений с подобными жалобами.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:44
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Волгограде мужчина избивал десятилетнюю дочку
В Барнауле в ДТП пострадал школьник
Марина Африкантова пока не готова рожать детей
Смартфон Xiaomi Pocophone F1 имеет серьезный
В Свердловской области в квартире обнаружили труп
Дима Билан рассказал о своих болезнях и сложном
В Твери школьница избила 7-летнего ребёнка
Астрономы NASA запечатлели на видео большой НЛО
Евгения Феофилактова нуждается в домработнице
Владимир Путин поручил разработать план развития
В Новосибирске 5-летний ребёнок выжил после
Илья Яббаров заявил, что Алена Савкина продала
Новые фото показали пять цветов iPhone Xr
Адвокат Петросяна рассказал о внебрачном ребенке
Lada 4&#215;4 Vision признана лучшим экспанатом
Зрители «Дома-2» называют Тату Блюменкранц
В Steam впервые появилась порно-игра без цензуры
От Вашингтона до Крыма: Самые необычные встречи с
В Оренбургской области женщина убила своего
Любовницу Александра Серова разоблачили на
В Анапе мужчина убивал спящих людей в парке
Учёные получили ультрачувствительную «камеру» для
Александра Черно поскандалила с Саймоном
В Брянске водитель авто Hyundai Getz устроил
Ученые: Обнаруженный в 2002 году астероид NT7
В Омской области в августе подорожали мясо, рыба
«Мы же не быдло?»: Виктория Боня раскритиковала
«Обнаженная верхом на лошади»: Кендалл Дженнер
Учёные: Астероиды подтвердили изменение планет
Смартфоны Xiaomi MIUI 10 получили очищающую
Просмотреть все новости