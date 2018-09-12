Смартфон Xiaomi Pocophone F1 имеет серьезный дефект экрана
Смартфон версии Xiaomi Pocophone F1 имеет серьезный дефект экрана. Те пользователи, которые успели уже успели ознакомиться с функционалом гаджета, сообщили о засветах, имеющихся по всему дисплею. Вследствие этого изображение выглядит тусклым.
Экспертами отмечается, что проблема заключается в аппаратной части. Вследствие этого обновление операционной системы либо ее оболочки не сможет исправить ситуацию. В случае включения темной темы можно заметить небольшие заветы в верхней, а также нижней части экрана. Работая с белым интерфейсом данные недочеты невидны, но проявляются во время просмотра изображений, а также роликов.
Представители компании Xiaomi не сообщили пока про возможный отзыв устройств. Согласно предварительной информации, в дилерские центры поступило уже свыше 300 обращений с подобными жалобами.
Экспертами отмечается, что проблема заключается в аппаратной части. Вследствие этого обновление операционной системы либо ее оболочки не сможет исправить ситуацию. В случае включения темной темы можно заметить небольшие заветы в верхней, а также нижней части экрана. Работая с белым интерфейсом данные недочеты невидны, но проявляются во время просмотра изображений, а также роликов.
Представители компании Xiaomi не сообщили пока про возможный отзыв устройств. Согласно предварительной информации, в дилерские центры поступило уже свыше 300 обращений с подобными жалобами.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:44