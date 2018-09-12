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Lada 4×4 Vision признана лучшим экспанатом ММАС-2018

Выставка Московского международного автосалона-2018 показала новую модель «Нивы», ею стала Lada 4х4 Vision, которую зрители признали лучшей из всего представленного на выставке. Награду получил главный дизайнер «АвтоВАЗа» Стив Маттин.

Lada 4&#215;4 Vision признана лучшим экспанатом ММАС-2018


Данное мероприятие проходит ежегодно, и вот в этом году здесь был представлен концепт новой модели «Нива» LADA 4X4 Vision. Внешний вид и дизайн салона модели затмил собой представленные на выставке другие экспонаты. Во время мотор-шоу был проведен опрос более двадцати тысяч посетителей, результат показал, что большинство гостей и автолюбителей проголосовало за новую модель от компании «АвтоВАЗ» LADA 4X4 Vision. Данная модель представлена как внедорожник и кроссовер.

На данный момент эта модель выставлена лишь в качестве ознакомления и примерного представления, как будет выглядеть обновленная «Нива». Реализация серийного выпуска автомобилей ожидается только в 2020 году.

 
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Авто
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:44
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