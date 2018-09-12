Lada 4×4 Vision признана лучшим экспанатом ММАС-2018

Данное мероприятие проходит ежегодно, и вот в этом году здесь был представлен концепт новой модели «Нива» LADA 4X4 Vision. Внешний вид и дизайн салона модели затмил собой представленные на выставке другие экспонаты. Во время мотор-шоу был проведен опрос более двадцати тысяч посетителей, результат показал, что большинство гостей и автолюбителей проголосовало за новую модель от компании «АвтоВАЗ» LADA 4X4 Vision. Данная модель представлена как внедорожник и кроссовер.На данный момент эта модель выставлена лишь в качестве ознакомления и примерного представления, как будет выглядеть обновленная «Нива». Реализация серийного выпуска автомобилей ожидается только в 2020 году.