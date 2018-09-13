Смартфон Huawei Mate 20 получит версию Porsche Design

По словам сетевого информатора, используемая производителем кодировка Everest скрывает под собой именно Mate 20 Porsche Design. Также наименование может указывать на иную, не обнародованную до сих пор модель – ещё более габаритную, чем версия Pro.Предполагаемое экспертом оснащение премиальной новинки – система Kirin 980, 512 гигабайт ПЗУ, не менее 6 гигабайт ОЗУ, расположенный под дисплеем сканер отпечатка пальца, тройная камера.