Смартфон Huawei Mate 20 получит версию Porsche Design
16 октября в Великобритании компания Huawei презентует наряду со смартфонами Mate 20 и Mate 20 Pro модель телефона Mate 20 в версии Porsche Design. Сведениями поделился инсайдер Роланд Квандт.
По словам сетевого информатора, используемая производителем кодировка Everest скрывает под собой именно Mate 20 Porsche Design. Также наименование может указывать на иную, не обнародованную до сих пор модель – ещё более габаритную, чем версия Pro.
Предполагаемое экспертом оснащение премиальной новинки – система Kirin 980, 512 гигабайт ПЗУ, не менее 6 гигабайт ОЗУ, расположенный под дисплеем сканер отпечатка пальца, тройная камера.
По словам сетевого информатора, используемая производителем кодировка Everest скрывает под собой именно Mate 20 Porsche Design. Также наименование может указывать на иную, не обнародованную до сих пор модель – ещё более габаритную, чем версия Pro.
Предполагаемое экспертом оснащение премиальной новинки – система Kirin 980, 512 гигабайт ПЗУ, не менее 6 гигабайт ОЗУ, расположенный под дисплеем сканер отпечатка пальца, тройная камера.
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 03:31