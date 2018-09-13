Renault в Европе представила обновлённую версию кроссовера Kadjar

Мотор TCe доступен будет в двух мощностных уровнях: на 140 либо 160 лошадиных сил. Двигатель осуществляет работу с механической шестиступенчатой коробкой передач либо автоматической КП с двойным сцеплением. Также обновили дизельные моторы, добавив систему SCR - селективного каталитического восстановления. Обновлённому Renault Kadjar доступны дизельные силовые агрегаты Blue dCi 115 на 115 «лошадей» и Blue dCi 150 на 150 «лошадей».В списке самых заметных внешних изменений стоит отметить стандартные для моделей C-образные светодиодные дневные ходовые огни. Имеются новые противотуманные светодиодные фары, являющиеся стандартными для дорогих комплектаций, новые бамперы, колёсные диски (на 17, 18, 19 дюймов), отделка хромом.В салоне полностью переработали центральную консоль, в которой расположен новый сенсорный 7-дюймовый экран мультимедиа современной системы R-LINK 2. В авто под дисплеем находятся измененные элементы управления эффективной системой кондиционирования. Используются новые, а также более качественные материалы, предназначенные для отделки.