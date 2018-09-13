Renault в Европе представила обновлённую версию кроссовера Kadjar
Компания Renault в Европе представила обновлённую версию кроссовера Kadjar. 1,3-литровый мотор с сажевыми фильтрами является главной новой деталью авто. Двигатель разработали французы вместе с Mercedes.
Мотор TCe доступен будет в двух мощностных уровнях: на 140 либо 160 лошадиных сил. Двигатель осуществляет работу с механической шестиступенчатой коробкой передач либо автоматической КП с двойным сцеплением. Также обновили дизельные моторы, добавив систему SCR - селективного каталитического восстановления. Обновлённому Renault Kadjar доступны дизельные силовые агрегаты Blue dCi 115 на 115 «лошадей» и Blue dCi 150 на 150 «лошадей».
В списке самых заметных внешних изменений стоит отметить стандартные для моделей C-образные светодиодные дневные ходовые огни. Имеются новые противотуманные светодиодные фары, являющиеся стандартными для дорогих комплектаций, новые бамперы, колёсные диски (на 17, 18, 19 дюймов), отделка хромом.
В салоне полностью переработали центральную консоль, в которой расположен новый сенсорный 7-дюймовый экран мультимедиа современной системы R-LINK 2. В авто под дисплеем находятся измененные элементы управления эффективной системой кондиционирования. Используются новые, а также более качественные материалы, предназначенные для отделки.
Мотор TCe доступен будет в двух мощностных уровнях: на 140 либо 160 лошадиных сил. Двигатель осуществляет работу с механической шестиступенчатой коробкой передач либо автоматической КП с двойным сцеплением. Также обновили дизельные моторы, добавив систему SCR - селективного каталитического восстановления. Обновлённому Renault Kadjar доступны дизельные силовые агрегаты Blue dCi 115 на 115 «лошадей» и Blue dCi 150 на 150 «лошадей».
В списке самых заметных внешних изменений стоит отметить стандартные для моделей C-образные светодиодные дневные ходовые огни. Имеются новые противотуманные светодиодные фары, являющиеся стандартными для дорогих комплектаций, новые бамперы, колёсные диски (на 17, 18, 19 дюймов), отделка хромом.
В салоне полностью переработали центральную консоль, в которой расположен новый сенсорный 7-дюймовый экран мультимедиа современной системы R-LINK 2. В авто под дисплеем находятся измененные элементы управления эффективной системой кондиционирования. Используются новые, а также более качественные материалы, предназначенные для отделки.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:31