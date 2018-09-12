Новые фото показали пять цветов iPhone Xr
Новый смартфон iPhone Xr компании Apple будет представлен 12 сентября сразу в пяти расцветках. На появившихся в сети фотографиях, устройства представлены в трёх вариантах, при этом инсайдеры сообщили, что слотов для SIM-карт будет пять разновидностей.
Представители «яблочной» корпорации отметили, что руководство бренда решило выпустить самую большую серию смартфонов, составив тем самым конкуренцию своим основным соперникам. Также ожидается появление первого бюджетного гаджета стоимостью не более 700 долларов, возможно, речь идёт об ещё одном представителе серии SE, который получит корпус флагмана, при низких технических характеристиках.
Новый смартфон появится в продаже на американском рынке в сером, синем, белом, красном, оранжевом и чёрном цветах. Однако о какой именно модели сообщают инсайдеры пока не понятно. Судя по снимкам, именно флагман получит расширенную цветовую гамму. Из сообщения инсайдеров следует, что компания Apple зарегистрировала iPhone Xc, iPhone 9 и iPhone Xr, однако в процессе презентации они могут быть изменены. Информации о стоимости новинки пока нет.
Представители «яблочной» корпорации отметили, что руководство бренда решило выпустить самую большую серию смартфонов, составив тем самым конкуренцию своим основным соперникам. Также ожидается появление первого бюджетного гаджета стоимостью не более 700 долларов, возможно, речь идёт об ещё одном представителе серии SE, который получит корпус флагмана, при низких технических характеристиках.
Новый смартфон появится в продаже на американском рынке в сером, синем, белом, красном, оранжевом и чёрном цветах. Однако о какой именно модели сообщают инсайдеры пока не понятно. Судя по снимкам, именно флагман получит расширенную цветовую гамму. Из сообщения инсайдеров следует, что компания Apple зарегистрировала iPhone Xc, iPhone 9 и iPhone Xr, однако в процессе презентации они могут быть изменены. Информации о стоимости новинки пока нет.
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 15:56