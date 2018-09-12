Новые фото показали пять цветов iPhone Xr

Представители «яблочной» корпорации отметили, что руководство бренда решило выпустить самую большую серию смартфонов, составив тем самым конкуренцию своим основным соперникам. Также ожидается появление первого бюджетного гаджета стоимостью не более 700 долларов, возможно, речь идёт об ещё одном представителе серии SE, который получит корпус флагмана, при низких технических характеристиках.Новый смартфон появится в продаже на американском рынке в сером, синем, белом, красном, оранжевом и чёрном цветах. Однако о какой именно модели сообщают инсайдеры пока не понятно. Судя по снимкам, именно флагман получит расширенную цветовую гамму. Из сообщения инсайдеров следует, что компания Apple зарегистрировала iPhone Xc, iPhone 9 и iPhone Xr, однако в процессе презентации они могут быть изменены. Информации о стоимости новинки пока нет.