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Елена Яковлева поведала о возникшей у нее фобии после пожара

Елена Яковлева была свидетелем пожара, вследствие чего у актрисы появилась фобия. Артистка рассказала, как смогла преодолеть свой страх.

Елена Яковлева поведала о возникшей у нее фобии после пожара


Знаменитость поведала, что она увидела пожар в квартире, которая находилась напротив ее дома. На балконе горящей жилплощади в ожидании пожарной службы металась женщина. Актриса была в панике. Она не понимала, куда звонить, так как не могла вспомнить номер телефона пожарной части. Погорелицу удалось спасти, однако у артистки развилась фобия, которая по ночам не давала ей уснуть. Елене Яковлевой казалось, что во время пожара она погибнет. Актриса даже придумала путь отступления. Знаменитость связала несколько простыней и привязала один из концов к батарее. По задумке телезвезды, сначала надо будет сбросить матрац, после чего выбираться самой. По словам артистки, самодельный канат пробыл у нее на протяжении нескольких лет, пока она не сменила место жительства.

Елена Яковлева поведала о возникшей у нее фобии после пожара


Елена Яковлева не однократно эксплуатировала эту фобию в своей профессии. Она помнит наставления педагога Владимира Андреева, который у нее преподавал в ГИТИСе. Он советовал запоминать эмоции, чтобы после ими пользоваться во время работы. Актриса рассказала, что страх, который она испытала во время пожара, запомнился на всю жизнь.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:01
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