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В Steam впервые появилась порно-игра без цензуры от Valve

Valve впервые одобрили возможность покупки игры откровенно эротического содержания через Steam. Ранее разработчики игр с элементами порно редко имели возможность выпустить свой продукт в Steam, однако теперь, судя по всему, запрет на это был снят.

В Steam впервые появилась порно-игра без цензуры от Valve


Игра не содержит непосредственно порно-сцен, их разработчики предлагают скачать при желании с официального сайта. Жанр продукта – визуальная новелла, сюжет которой разворачивается вокруг нескольких молодых девушек. Есть определенная вероятность, что Valve одобрили данный продукт, так как, не смотря на то, что цензуры в игре быть не должно, наиболее “взрослый” контент не доступен всем без исключения, а докупается уже на другом сайте, что условно делает игру приемлемой для Steam.

Напомним, что игры с содержанием 18+ не часто могут продаваться на достаточно авторитетных ресурсах. Возможно, данное решение Valve в будущем повлияет на политику Steam, сделав его более “открытым” к продукции самого разного рода.

 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:16
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