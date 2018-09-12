В Steam впервые появилась порно-игра без цензуры от Valve

Игра не содержит непосредственно порно-сцен, их разработчики предлагают скачать при желании с официального сайта. Жанр продукта – визуальная новелла, сюжет которой разворачивается вокруг нескольких молодых девушек. Есть определенная вероятность, что Valve одобрили данный продукт, так как, не смотря на то, что цензуры в игре быть не должно, наиболее “взрослый” контент не доступен всем без исключения, а докупается уже на другом сайте, что условно делает игру приемлемой для Steam.Напомним, что игры с содержанием 18+ не часто могут продаваться на достаточно авторитетных ресурсах. Возможно, данное решение Valve в будущем повлияет на политику Steam, сделав его более “открытым” к продукции самого разного рода.