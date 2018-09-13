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McLaren Speedtail может стать самым скоростным автомобилем в мире

Спецверсию McLaren Speedtail представят ряду избранных СМИ в рамках закрытого мероприятия. Новое купе имеет все шансы стать на мировом авторынке самым скоростным автомобилем.

McLaren Speedtail может стать самым скоростным автомобилем в мире


McLaren в деле проверял Speedtail: 4-wheel drive, а также заднеприводную версию Propulsion. Новинка до первой сотни разгоняется за 2 секунды. Это на полсекунды быстрее в сравнении с главным конкурентом Bugatti Chiron. Данных показателей гиперкар достигает за счёт гибридной 8-цилиндровой 4-литровой силовой установки, двух турбин на 1 000 лошадиных сил. Транспортное средство способно разгонятся до 410 км/час.

Новая версия станет идеологическим наследником легендарной McLaren F1, которой на протяжении двадцати лет принадлежало быстрейшему серийному автомобилю на планете. Всего выпустили 106 экземпляров британского современного гиперкара, стоимость которого достигает свыше 2 000 000 долларов. В настоящее время, ещё до презентации, данные авто уже полностью раскупили.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:31
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