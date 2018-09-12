Ученые: Обнаруженный в 2002 году астероид NT7 может столкнуться с Землей в 2019 году

NASA после обнаружения объекта сообщали, что он находится на безопасном расстоянии от планеты, ввиду чего даже его незначительное приближение не сможет нанести вред. Спустя более чем 10 лет ситуация сильно изменилась, так как астероид начал менять траекторию движения произвольно и хаотично.Астероид NT7 имеет диаметр примерно в 140 метров. Исследователи отмечают, что при входе в земную атмосферу сгорит только его часть, а основная масса и обломки смогут добраться до поверхности. Если это все же случится, примерно четверть Земли будет полностью уничтожена, так как падение такого объекта вызовет не только масштабные взрывы, но и серьезные климатические изменения.Уфологи отмечают, что на самом деле диаметр NT7 может достигать нескольких километров, так как NASA часто публикуют приближенные данные. Если информация об этом соответствует действительности, падение небесного тела на Землю вызовет еще более масштабные последствия.