"Видео и эксклюзивы": Пелагея рассказала о ведении официальной Instagram-страницы
Пелагея в соцсети выложила видеоролик, в котором сообщила фанатам о ведении официальной страницы в Instagram. В микроблоге будут появляться эксклюзивы и видео.
Как публичная личность, артистка вынуждена открыть собственную страницу в соцсети. Певица призналась, что времени на самостоятельное ведение у нее по-прежнему нет, так что выкладывать различные материалы будет её директор. В микроблог pelageya_insta будут выкладываться ролики из-за кулис и эксклюзивные материалы со съёмочной площадки. Сейчас там выложено только несколько снимков Пелагеи.
Знаменитость отметила, что официальный аккаунт у неё только один, но есть много фейковых. Пелагея попросила фолловеров быть внимательней, так как могут подделать новую страницу.
Как публичная личность, артистка вынуждена открыть собственную страницу в соцсети. Певица призналась, что времени на самостоятельное ведение у нее по-прежнему нет, так что выкладывать различные материалы будет её директор. В микроблог pelageya_insta будут выкладываться ролики из-за кулис и эксклюзивные материалы со съёмочной площадки. Сейчас там выложено только несколько снимков Пелагеи.
Знаменитость отметила, что официальный аккаунт у неё только один, но есть много фейковых. Пелагея попросила фолловеров быть внимательней, так как могут подделать новую страницу.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:01