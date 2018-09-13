АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
От Вашингтона до Крыма: Самые необычные встречи с НЛО
EUR 80.65 USD 69.57
Курс валют на 13.09.2018

"Видео и эксклюзивы": Пелагея рассказала о ведении официальной Instagram-страницы

Пелагея в соцсети выложила видеоролик, в котором сообщила фанатам о ведении официальной страницы в Instagram. В микроблоге будут появляться эксклюзивы и видео.

"Видео и эксклюзивы": Пелагея рассказала о ведении официальной Instagram-страницы


Как публичная личность, артистка вынуждена открыть собственную страницу в соцсети. Певица призналась, что времени на самостоятельное ведение у нее по-прежнему нет, так что выкладывать различные материалы будет её директор. В микроблог pelageya_insta будут выкладываться ролики из-за кулис и эксклюзивные материалы со съёмочной площадки. Сейчас там выложено только несколько снимков Пелагеи.

"Видео и эксклюзивы": Пелагея рассказала о ведении официальной Instagram-страницы


Знаменитость отметила, что официальный аккаунт у неё только один, но есть много фейковых. Пелагея попросила фолловеров быть внимательней, так как могут подделать новую страницу.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:01
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
УАЗ назвал сроки выпуска нового внедорожника
Vivo представила смартфон среднего уровня Vivo Y97
"Видео и эксклюзивы": Пелагея рассказала о
Renault в Европе представила обновлённую версию
Ученые: Мутация одного гена человека сделала его
Смартфон Huawei Mate 20 получит версию Porsche
Елена Яковлева поведала о возникшей у нее фобии
McLaren Speedtail может стать самым скоростным
Ученым впервые в истории удалось зафиксировать
Xiaomi представила браслет для детей Shuo Mi
«Плоская»: Глюкоза спровоцировала насмешки
На тестах замечен бюджетный компактвэн на базе
Геологи: Вскоре на Земле образуются несколько
Астрономы ESO сделали снимок спиральной галактики
Звезда Comedy Woman Наталия Медведева ждет
Citroen C5 Aircross Hybrid дебютирует 4 октября
Умные часы Huawei Watch GT и Honor Watch
Учёные: Хоббиты вымерли вследствие извержения
«Как царица»: Анастасия Волочкова в ультрамини
«Умные» часы Xiaomi Huami будут сообщать данные о
Ученые назвали 7 способов профилактики диабета
В России в продаже появился смартфон Sony Xperia
В Японии разрабатывают новый паркетник-электрокар
Супруга Константина Хабенского показала
Состоялся анонс смартфона Huawei Maimang 7
Ученые: Ожирение делает человека глупее
«Как лучше»: Экстремально похудевшая Бритни Спирс
Aston Martin выпустит электрический седан Rapid E
Учёные: Грибы из семейства Amanitaceae защищают
"Дива": 76-летняя Вера Алентова покорила красотой
Просмотреть все новости