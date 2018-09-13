"Видео и эксклюзивы": Пелагея рассказала о ведении официальной Instagram-страницы

Как публичная личность, артистка вынуждена открыть собственную страницу в соцсети. Певица призналась, что времени на самостоятельное ведение у нее по-прежнему нет, так что выкладывать различные материалы будет её директор. В микроблог pelageya_insta будут выкладываться ролики из-за кулис и эксклюзивные материалы со съёмочной площадки. Сейчас там выложено только несколько снимков Пелагеи.Знаменитость отметила, что официальный аккаунт у неё только один, но есть много фейковых. Пелагея попросила фолловеров быть внимательней, так как могут подделать новую страницу.