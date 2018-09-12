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«Мы же не быдло?»: Виктория Боня раскритиковала Нурмагомедова за скандал с Тимати и Кридом

В скандал, разгоревшийся между музыкантами Егором Кридом и Тимати и дагестанским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, вмешалась светская львица Виктория Боня.

«Мы же не быдло?»: Виктория Боня раскритиковала Нурмагомедова за скандал с Тимати и Кридом


Напомним, что в ответ на отмену концерта Егора Крида в Дагестане, спортсмен ответил, что «невелика потеря», а когда рэпер Тимати призвал уважать чужое мнение, боец пообещал, что «каждая тварь ответит за свои слова» и напомнил, что никто не может запретить ему высказывать свое мнение. Ранее Крид заявил, что вынужден был отменить свое выступление из-за угроз.

Виктория Боня встала на защиту артистов, напомнив всем, что не стоит делить людей по национальности и вероисповеданию. Сама она привыкла всех называть «нашими», так как мы все жители одной страны.

«Мы же не быдло?»: Виктория Боня раскритиковала Нурмагомедова за скандал с Тимати и Кридом


«Сегодня, читая твоё обращение по отношению к своим друзьям и коллегам, я хочу призвать к пониманию! Нам нельзя ссориться, мы должны говорить дипломатическим языком! Мы же не быдло, верно?!», - обратилась Боня к спортсмену.

Среди подписчиков Виктории разгорелся спор на тему «кто прав - кто виноват», и большинство аудитории признали правоту слов экс-участницы телестройки.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:28
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