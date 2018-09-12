«Мы же не быдло?»: Виктория Боня раскритиковала Нурмагомедова за скандал с Тимати и Кридом

Напомним, что в ответ на отмену концерта Егора Крида в Дагестане, спортсмен ответил, что «», а когда рэпер Тимати призвал уважать чужое мнение, боец пообещал, что «» и напомнил, что никто не может запретить ему высказывать свое мнение. Ранее Крид заявил, что вынужден был отменить свое выступление из-за угроз.Виктория Боня встала на защиту артистов, напомнив всем, что не стоит делить людей по национальности и вероисповеданию. Сама она привыкла всех называть «нашими», так как мы все жители одной страны., - обратилась Боня к спортсмену.Среди подписчиков Виктории разгорелся спор на тему «кто прав - кто виноват», и большинство аудитории признали правоту слов экс-участницы телестройки.