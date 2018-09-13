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На тестах замечен бюджетный компактвэн на базе Renault Kwid

Фотошпионы запечатлели во время прохождения тестов новый бюджетный минивэн, построенный на базе Rеnаult Кwid. Презентовать автомобиль производители намерены в 2019 году.

На тестах замечен бюджетный компактвэн на базе Renault Kwid


Охотники за сенсациями заметили, как проходит дорожные испытания новый минивэн, скрытый под камуфляжную плёнку. Из этого следует, что автомобиль находится на завершающей стадии разработки, так как его уже вывели на дорогу. Названия новинка пока ещё не получила, а также пресс-служба компании до премьеры транспортного средства никакой информации не озвучивает.

По мнению экспертов, автомобиль будет построен на платформе СМF-A альянса Rеnаult-Nissаn. Есть предположение, что в длину минивэн составит около четырёх метров, что полностью соответствует налоговым нормам. Также есть информация, что машина рассчитана на семь мест. Изначально новинку выведут на индийский рынок, затем машины появится в некоторых странах Азии.

 
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Добавил: Алина Сегодня, 00:31
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