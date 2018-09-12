В Анапе мужчина убивал спящих людей в парке

Представители СУ СК России по Краснодарскому краю рассказали, что в апреле 2017 года обвиняемый тротуарной плиткой избил 66-летнего бомжа, спящего на лавочке анапского парка. У мужчин раньше были конфликты. Потерпевшего обнаружил прохожий и доставил его в больницу. Мужчина в этот же день скончался в медучреждении. Следующий эпизод, по словам следователей, произошел в сентябре 2017 года. Сначала бездомный убил двух своих знакомых, которые раньше распивали с ним алкоголь. Позже от его рук умер мужчина, который также жил на улице. Преступления совершались по аналогичной схеме. Преступник дожидался, когда жертвы уснут, чтобы затем серьезно их избить.Представители правоохранительных органов зафиксировали также несколько нападений этого бомжа с целью похищения мелкого имущества, а также денег. Двоих потерпевших в данном случае смогли спасти. Им вовремя оказали медицинскую помощь.