«Плоская»: Глюкоза спровоцировала насмешки фанатов из-за маленькой груди

Фолловеры предложили Наталье Чистяковой-Ионовой не надевать подобные платья или же хирургическим путем увеличить свой бюст. По мнению поклонников, не стоит выставлять напоказ такую плоскую грудь. Но нашлись и те фанаты, которые считают, что артистка является эталонном красоты. Некоторые даже предложили с образа звезды делать статуэтку на премию Оскар.Публикация в течение 21 часа сумела собрать около 29 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 170 комментариев от многочисленных подписчиков знаменитости.