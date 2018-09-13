«Плоская»: Глюкоза спровоцировала насмешки фанатов из-за маленькой груди
Глюкоза в своем аккаунте Instagram обнародовала очередное фото, где она запечатлена в платье с глубоким декольте, под которое певица надела нижнее белье. Именно этим исполнительница песен спровоцировала насмешки со стороны поклонников, которые заметили, что у неё совсем нет груди.
Фолловеры предложили Наталье Чистяковой-Ионовой не надевать подобные платья или же хирургическим путем увеличить свой бюст. По мнению поклонников, не стоит выставлять напоказ такую плоскую грудь. Но нашлись и те фанаты, которые считают, что артистка является эталонном красоты. Некоторые даже предложили с образа звезды делать статуэтку на премию Оскар.
Публикация в течение 21 часа сумела собрать около 29 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 170 комментариев от многочисленных подписчиков знаменитости.
Фолловеры предложили Наталье Чистяковой-Ионовой не надевать подобные платья или же хирургическим путем увеличить свой бюст. По мнению поклонников, не стоит выставлять напоказ такую плоскую грудь. Но нашлись и те фанаты, которые считают, что артистка является эталонном красоты. Некоторые даже предложили с образа звезды делать статуэтку на премию Оскар.
Публикация в течение 21 часа сумела собрать около 29 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 170 комментариев от многочисленных подписчиков знаменитости.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:01