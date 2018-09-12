АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Обнаруженный в 2002 году астероид NT7 может столкнуться с Землей в 2019 году
EUR 81.39 USD 69.97
Курс валют на 12.09.2018

В Омске школьник ранил девочку выстрелом из игрушечного пистолета

12 сентября школьник в Омске принес на занятия игрушечный пистолет. В результате использования игрушки пострадала девочка.

В Омске школьник ранил девочку выстрелом из игрушечного пистолета


Как сообщают источники, ученик одной из школ Омска по неизвестным причинам принес игрушечный пистолет в учебное заведение. В какой-то момент мальчик принял решение воспользоваться им. Он направил пистолет в направлении другой ученицы. В ходе дальнейших событий девочка получила травму уха, вероятно, в результате громкого хлопка от выстрела пистолета.

На данный момент представители местной полиции проводят проверку по данному делу, а более подробная информация не разглашается. Напомним, что игрушечный пистолет не является оружием, однако при определенных обстоятельствах может классифицироваться как таковое в суде.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:36
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Брянске водитель авто Hyundai Getz устроил
Ученые: Обнаруженный в 2002 году астероид NT7
В Омской области в августе подорожали мясо, рыба
«Мы же не быдло?»: Виктория Боня раскритиковала
«Обнаженная верхом на лошади»: Кендалл Дженнер
Учёные: Астероиды подтвердили изменение планет
Смартфоны Xiaomi MIUI 10 получили очищающую
«Платону нужна семья»: в Сети обсуждают возможный
В Омске школьник ранил девочку выстрелом из
Пилот пассажирского авиалайнера привел в шок
Министр энергетики: Цены на бензин не превысят
По мнению зрителей «Дома-2», беременная Алена
Жители Крыма: От разрушений тайфуна остров спас
«Оказалась мужчиной»: В Москве восточная
Citro&#235;n представил новый и улучшенный
В страданиях и одиночестве Ольги Бузовой фанаты
Ежегодный конкурс «Человек года» на телепроекте
Флагман OnePlus 6T засветился на "живых" снимках
Женатый экс-участник «Дома-2» Алексей Самсонов
Нибиру удалось сфотографировать с Земли в
«Абсолютное счастье»: Евгений Папунаишвили
Toyota Sienta стала доступной в бюджетном
Глава Минэкономразвития Орешкин назвал реальный
В Саратове водитель Lada Priora сбил женщину и ее
Учёные: Люди с широким типом лица более склонны к
В Санкт-Петербурге 4-летняя девочка выпала из
Полностью обнажённая: Тесс Холидей показала в
iPhone Xs Max от Apple станет самым тяжелым
Компания Changan объявила о старте продаж
В Башкирии обнаружили тело убитой девушки возле
Просмотреть все новости