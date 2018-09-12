В Омске школьник ранил девочку выстрелом из игрушечного пистолета

Как сообщают источники, ученик одной из школ Омска по неизвестным причинам принес игрушечный пистолет в учебное заведение. В какой-то момент мальчик принял решение воспользоваться им. Он направил пистолет в направлении другой ученицы. В ходе дальнейших событий девочка получила травму уха, вероятно, в результате громкого хлопка от выстрела пистолета.На данный момент представители местной полиции проводят проверку по данному делу, а более подробная информация не разглашается. Напомним, что игрушечный пистолет не является оружием, однако при определенных обстоятельствах может классифицироваться как таковое в суде.