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В Брянске водитель авто Hyundai Getz устроил крупное ДТП

В Брянске водитель Hyundai Getz устроил крупное ДТП. Водитель Hyundai Getz направлялся по ул. Фрунзе к прсп. Станке Димитрова.

В Брянске водитель авто Hyundai Getz устроил крупное ДТП


В итоге иномарка столкнулась с Toyota Ipsum, которая двигалась в правом ряду по проспекту от ул. Пересвета к ул. Красноармейской. Вследствие удара данное авто столкнулось с Ford Fusion, который двигался в левом ряду. Поздней вина водителей будет установлена сотрудниками Госавтоинспекции. В ходе дорожно-транспортного происшествия пострадала девушка на транспортном средстве Hyundai Getz.

Данное ДТП произошло в Советском районе вчера вечером. Транспортные средства столкнулись на прсп. Станке Димитрова поблизости дома №33. Согласно имеющейся информации водители были трезвыми.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:54
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