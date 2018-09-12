В Брянске водитель авто Hyundai Getz устроил крупное ДТП

В итоге иномарка столкнулась с Toyota Ipsum, которая двигалась в правом ряду по проспекту от ул. Пересвета к ул. Красноармейской. Вследствие удара данное авто столкнулось с Ford Fusion, который двигался в левом ряду. Поздней вина водителей будет установлена сотрудниками Госавтоинспекции. В ходе дорожно-транспортного происшествия пострадала девушка на транспортном средстве Hyundai Getz.Данное ДТП произошло в Советском районе вчера вечером. Транспортные средства столкнулись на прсп. Станке Димитрова поблизости дома №33. Согласно имеющейся информации водители были трезвыми.