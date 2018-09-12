Пилот пассажирского авиалайнера привел в шок пассажиров, уснув во время полета

Авиалайнер американской компании United Airlines следовал в Глазго из Ньюарка. Во время перелета один из пилотов уснул в салоне самолета прямо на глазах у шокированных пассажиров, а рядом лежала его форма. Один из мужчин даже сфотографировал спящего капитана. После полуторочасовго сна отдохнувший пилот ушел в кабину лайнера. Не смотря на случившийся казус в воздухе, самолет в Глазго прилетел вовремя, без всяких задержек. Сотрудники United Airlines объяснили обеспокоенным пассажирам, что пилотам разрешено отдыхать во время таких длинных рейсов, тем более, что на такие рейсы выходит команда из 3-х человек.Однако подобные доводы не удовлетворили очевидцев. По их мнению, сон пилота среди обычных людей делает его незащищенным от непредвиденных обстоятельств. Такое отношение к работе и пассажирам недопустимо, ведь командир авиалайнера несет огромную ответственность за жизни людей.