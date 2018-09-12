«Оказалась мужчиной»: В Москве восточная красавица шокировала докторов скорой помощи

Карета скорой помощи незамедлительно выехала по указанному адресу. Во время госпитализации выяснилось, что Элиза вовсе не девушка, а парень, так как был предъявлен полис и паспорт на имя Шакруха Абдурасулова. Молодой человек при помощи хирургического вмешательства увеличил себе грудь, пил гормоны, а также одевался как женщина.Пострадавший рассказал, что таксист подвез его домой и предложил занести в квартиру сумки, на что он согласился. Войдя в дом, водитель такси начал приставать к нему», однако он дала отпор. Тогда таксист, применив холодное оружие, забрал у него айфон и сумочку. Вследствие этого, Шакрух Абдурасулов получил ранение в плечо и живот. В данное время доктора городской клиники №40 проводят пострадавшему операцию.