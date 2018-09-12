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«Оказалась мужчиной»: В Москве восточная красавица шокировала докторов скорой помощи

11 сентября в скорую помощь поступил вызов от девушки, которая представилась Элизой. Она поведала диспетчеру, что ее ограбили, ранили ножом и хотели изнасиловать.

«Оказалась мужчиной»: В Москве восточная красавица шокировала докторов скорой помощи


Карета скорой помощи незамедлительно выехала по указанному адресу. Во время госпитализации выяснилось, что Элиза вовсе не девушка, а парень, так как был предъявлен полис и паспорт на имя Шакруха Абдурасулова. Молодой человек при помощи хирургического вмешательства увеличил себе грудь, пил гормоны, а также одевался как женщина.

Пострадавший рассказал, что таксист подвез его домой и предложил занести в квартиру сумки, на что он согласился. Войдя в дом, водитель такси начал приставать к нему», однако он дала отпор. Тогда таксист, применив холодное оружие, забрал у него айфон и сумочку. Вследствие этого, Шакрух Абдурасулов получил ранение в плечо и живот. В данное время доктора городской клиники №40 проводят пострадавшему операцию.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:17
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