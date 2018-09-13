Ученым впервые в истории удалось зафиксировать рождение звезды

Астрономы продолжают вести наблюдение за различными небесными телами. В частности, за остатками сверхновой SN 2012au. Как правило, звезды после взрыва превращаются в туманности, которые практически полностью потухают за несколько месяцев, реже – лет. Это связано с тем, что во время взрыва большая часть энергии, что у звезды оставалась, сгорает. Однако в данном случае на останках сверхновой образовался небольшой пульсар, который продолжает освещать последствия предыдущего взрыва.Прежде данное явление считалось недоказанным, увидеть его в обозримом пространстве не представлялось возможным. Наиболее удивительным ученые считают то, что сверхновые обычно сжигают всю свою энергию, не оставляя возможности появления пульсара. Некоторые астрономы утверждают, что тайну данного события разгадают лишь обладатели следующего поколения телескопов.