АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
От Вашингтона до Крыма: Самые необычные встречи с НЛО
EUR 80.65 USD 69.57
Курс валют на 13.09.2018

Ученым впервые в истории удалось зафиксировать рождение звезды

Ученым впервые удалось пронаблюдать рождение звезды. Данное явление произошло на месте взрыва сверхновой, который произошел 6 лет назад.

Ученым впервые в истории удалось зафиксировать рождение звезды


Астрономы продолжают вести наблюдение за различными небесными телами. В частности, за остатками сверхновой SN 2012au. Как правило, звезды после взрыва превращаются в туманности, которые практически полностью потухают за несколько месяцев, реже – лет. Это связано с тем, что во время взрыва большая часть энергии, что у звезды оставалась, сгорает. Однако в данном случае на останках сверхновой образовался небольшой пульсар, который продолжает освещать последствия предыдущего взрыва.

Прежде данное явление считалось недоказанным, увидеть его в обозримом пространстве не представлялось возможным. Наиболее удивительным ученые считают то, что сверхновые обычно сжигают всю свою энергию, не оставляя возможности появления пульсара. Некоторые астрономы утверждают, что тайну данного события разгадают лишь обладатели следующего поколения телескопов.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 02:01
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
McLaren Speedtail может стать самым скоростным
Ученым впервые в истории удалось зафиксировать
Xiaomi представила браслет для детей Shuo Mi
«Плоская»: Глюкоза спровоцировала насмешки
На тестах замечен бюджетный компактвэн на базе
Геологи: Вскоре на Земле образуются несколько
Астрономы ESO сделали снимок спиральной галактики
Звезда Comedy Woman Наталия Медведева ждет
Citroen C5 Aircross Hybrid дебютирует 4 октября
Умные часы Huawei Watch GT и Honor Watch
Учёные: Хоббиты вымерли вследствие извержения
«Как царица»: Анастасия Волочкова в ультрамини
«Умные» часы Xiaomi Huami будут сообщать данные о
Ученые назвали 7 способов профилактики диабета
В России в продаже появился смартфон Sony Xperia
В Японии разрабатывают новый паркетник-электрокар
Супруга Константина Хабенского показала
Состоялся анонс смартфона Huawei Maimang 7
Ученые: Ожирение делает человека глупее
«Как лучше»: Экстремально похудевшая Бритни Спирс
Aston Martin выпустит электрический седан Rapid E
Учёные: Грибы из семейства Amanitaceae защищают
"Дива": 76-летняя Вера Алентова покорила красотой
Xiaomi Pocophone F1 получил защиту от воды
«Насладилась счастьем»: Марина Зудина впервые
Очевидцы: Антон Гусев ударил Викторию Романец
Новые версии Lada Vesta и Lada Xray оснастят
Стало известно, какой титул будет носить будущий
Во время футбольного матча в Окленде болельщики и
"Я учусь быть хорошим отцом": Стас Пьеха купил
Просмотреть все новости