Учёные получили ультрачувствительную «камеру» для изучения ранней Вселенной

Данная камера имеет высоту 2,4 метра. Устройство состоит из 16 000 детекторов, позволяющих отслеживать незначительные температурные изменения в ходе поглощения света. Ученые после установки камеры смогут исследовать самые непонятные загадочные явления Вселенной: гравитационные волны, движение частиц нейтрино, темную энергию. Также учёные смогут обнаружить галактики, непосредственно в которых возникли первые звезды.Астрономами Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики ранее были проанализированы данные, полученные с современного космического телескопа Spitzer. Он на протяжении двухсот дней осуществлял наблюдение за объектом GW170817. Учёные в результате исследования смогли проследить процесс слияния пары нейтральных звезд.