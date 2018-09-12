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Учёные получили ультрачувствительную «камеру» для изучения ранней Вселенной

Международной группе исследователей из миссии телескопа Южного полюса, предоставили новую ультрачувствительную «камеру», позволяющую изучить микроволновый «шум», шедший к Земле 14 миллиардов лет из ранней Вселенной.

Учёные получили ультрачувствительную «камеру» для изучения ранней Вселенной


Данная камера имеет высоту 2,4 метра. Устройство состоит из 16 000 детекторов, позволяющих отслеживать незначительные температурные изменения в ходе поглощения света. Ученые после установки камеры смогут исследовать самые непонятные загадочные явления Вселенной: гравитационные волны, движение частиц нейтрино, темную энергию. Также учёные смогут обнаружить галактики, непосредственно в которых возникли первые звезды.

Учёные получили ультрачувствительную «камеру» для изучения ранней Вселенной


Астрономами Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики ранее были проанализированы данные, полученные с современного космического телескопа Spitzer. Он на протяжении двухсот дней осуществлял наблюдение за объектом GW170817. Учёные в результате исследования смогли проследить процесс слияния пары нейтральных звезд.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:08
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