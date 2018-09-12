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Ежегодный конкурс «Человек года» на телепроекте «Дом-2» стартовал

Вот уже который месяц в периметре телепроекта «Дом-2» ведутся разговоры о ежегодном конкурсе «Человек года», главным призом которого является машина или квартира в Москве. И чем ближе его начало, тем накаленнее становится обстановка.

Ежегодный конкурс «Человек года» на телепроекте «Дом-2» стартовал


Дошло даже до того, что некоторые участники начали откровенного заявлять о своих правах на жилье, хотя нигде не было официального заявления о том, что именно оно станет вознаграждением, а не что-то другое. Также на реалити-шоу начали возвращаться герои, которые весь год жили на Поляне, строили отношения, но потом по каким-то причинам ушли за ворота. Они считают, что тоже имеют право носить звание «Человек года», а потому готовы вновь стать участниками под любым предлогом.

Так, к примеру, несколько недель назад на телестройку вернулись супруги Блюменкранц, которое якобы находится на грани развода и просят помирить их, пока они окончательно все не разрушили. Причем Тата и Валера не стали скрывать, что одно другому не мешает, а потому они тоже будут участвовать в конкурсе.

Ежегодный конкурс «Человек года» на телепроекте «Дом-2» стартовал


Из-за возвращения ребят очень расстроились супруги Дмитренко, которые уже считали победу своей и думали о том, как будут жить в Москве, где работать и так далее. Однако с приходом Блюменкранцев их шансы на квартиру значительно уменьшились и теперь они в отчаянии.

Между тем, несколько дней назад «Человек года» стартовал, первый выпуск уже отснят, и его зрители увидят в это воскресенье. Кроме того, стало известно, что конкурс носит индивидуальный характер, а потому каждый участник должен будет отстаивать свое право на почетное звание самостоятельно.

 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 11:48
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