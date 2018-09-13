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Ученые: Мутация одного гена человека сделала его превосходным бегуном на дальние расстояния

Американские ученые из Сан-Диего выяснили, что всего лишь один ген смог изменить возможности человека. В результате современный человек может преодолевать большие расстояния даже в жаркую погоду.

Ученые: Мутация одного гена человека сделала его превосходным бегуном на дальние расстояния


Ученые установили, что мутация гена произошла примерно около трех млн лет тому назад, как раз в период массового переселения древних людей в Африку. На тот момент человек стал прямо ходящим, в связи с этим эволюция позаботилась об укреплении мышц человека, а также о рациональном распределении тепла по организму с помощью потоотделения.

Также специалисты выяснили, что потеря одного гена древним человеком привела к потере одной из сиаловых кислот, таких как N-гликолилнейраминовая кислота (Neu5Gc), а вместо нее стала накапливаться другая кислота - N-ацетил (Neu5Ac). Таким образом, помимо укрепления мышечной массы, и выравнивания гидробаланса в организме, человек получил еще и улучшенный иммунитет, что позволило употреблять в пищу еще больше мясных продуктов.

Эксперимент был проведен на мышах, та как они также подвержены к дистрофии мышц. Их поместили в колесо, и заставили грызунов вращать его. Через две недели исследований авторы эксперимента обнаружили, что у подопытных укрепилась мышечная ткань в нижних конечностях, а также увеличилось дыхание на клеточном уровне. Благодаря этому организм получает больше кислорода при нагрузках во время бега.

 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 04:01
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