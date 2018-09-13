Ученые: Мутация одного гена человека сделала его превосходным бегуном на дальние расстояния
Американские ученые из Сан-Диего выяснили, что всего лишь один ген смог изменить возможности человека. В результате современный человек может преодолевать большие расстояния даже в жаркую погоду.
Ученые установили, что мутация гена произошла примерно около трех млн лет тому назад, как раз в период массового переселения древних людей в Африку. На тот момент человек стал прямо ходящим, в связи с этим эволюция позаботилась об укреплении мышц человека, а также о рациональном распределении тепла по организму с помощью потоотделения.
Также специалисты выяснили, что потеря одного гена древним человеком привела к потере одной из сиаловых кислот, таких как N-гликолилнейраминовая кислота (Neu5Gc), а вместо нее стала накапливаться другая кислота - N-ацетил (Neu5Ac). Таким образом, помимо укрепления мышечной массы, и выравнивания гидробаланса в организме, человек получил еще и улучшенный иммунитет, что позволило употреблять в пищу еще больше мясных продуктов.
Эксперимент был проведен на мышах, та как они также подвержены к дистрофии мышц. Их поместили в колесо, и заставили грызунов вращать его. Через две недели исследований авторы эксперимента обнаружили, что у подопытных укрепилась мышечная ткань в нижних конечностях, а также увеличилось дыхание на клеточном уровне. Благодаря этому организм получает больше кислорода при нагрузках во время бега.
Ученые установили, что мутация гена произошла примерно около трех млн лет тому назад, как раз в период массового переселения древних людей в Африку. На тот момент человек стал прямо ходящим, в связи с этим эволюция позаботилась об укреплении мышц человека, а также о рациональном распределении тепла по организму с помощью потоотделения.
Также специалисты выяснили, что потеря одного гена древним человеком привела к потере одной из сиаловых кислот, таких как N-гликолилнейраминовая кислота (Neu5Gc), а вместо нее стала накапливаться другая кислота - N-ацетил (Neu5Ac). Таким образом, помимо укрепления мышечной массы, и выравнивания гидробаланса в организме, человек получил еще и улучшенный иммунитет, что позволило употреблять в пищу еще больше мясных продуктов.
Эксперимент был проведен на мышах, та как они также подвержены к дистрофии мышц. Их поместили в колесо, и заставили грызунов вращать его. Через две недели исследований авторы эксперимента обнаружили, что у подопытных укрепилась мышечная ткань в нижних конечностях, а также увеличилось дыхание на клеточном уровне. Благодаря этому организм получает больше кислорода при нагрузках во время бега.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 04:01