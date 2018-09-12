Учёные: Астероиды подтвердили изменение планет при зарождении Солнечной системы

Астрономы пришли к выводу, что из-за «перестройки» планет Уран и Нептун оказались выброшенными на свои настоящие орбиты. Учёные изучили троянский объект Юпитера с двумя компонентами, один из них имеет диаметр 122 километра, а второй – 112 километров. Захват этих небесных тел произошёл во время столкновения между Юпитером, Ураном, Нептуном и Сатурном. Маленькие объекты из-за большой популяции катапультировались.По мнению научных сотрудников, динамическая нестабильность и "перестройка" планет могла возникнуть в первые 100 миллионов лет образования Солнечной системы. Подобные процессы были распространены в древние времена, они оказывали влияние на происхождение крупных ударных кратеров, которые образовались 4 миллиарда лет назад. Особенности эволюции астрономам помогли понять, замеченные астероиды.