Учёные: Астероиды подтвердили изменение планет при зарождении Солнечной системы
Учёные изучили особенности троянских астероидов, которые подтвердили догадки об изменении планет при зарождении Солнечной системы. Данная "перестройка" повлияла на происхождение ударных кратеров на Луне, Меркурии и Марсе.
Астрономы пришли к выводу, что из-за «перестройки» планет Уран и Нептун оказались выброшенными на свои настоящие орбиты. Учёные изучили троянский объект Юпитера с двумя компонентами, один из них имеет диаметр 122 километра, а второй – 112 километров. Захват этих небесных тел произошёл во время столкновения между Юпитером, Ураном, Нептуном и Сатурном. Маленькие объекты из-за большой популяции катапультировались.
По мнению научных сотрудников, динамическая нестабильность и "перестройка" планет могла возникнуть в первые 100 миллионов лет образования Солнечной системы. Подобные процессы были распространены в древние времена, они оказывали влияние на происхождение крупных ударных кратеров, которые образовались 4 миллиарда лет назад. Особенности эволюции астрономам помогли понять, замеченные астероиды.
Астрономы пришли к выводу, что из-за «перестройки» планет Уран и Нептун оказались выброшенными на свои настоящие орбиты. Учёные изучили троянский объект Юпитера с двумя компонентами, один из них имеет диаметр 122 километра, а второй – 112 километров. Захват этих небесных тел произошёл во время столкновения между Юпитером, Ураном, Нептуном и Сатурном. Маленькие объекты из-за большой популяции катапультировались.
По мнению научных сотрудников, динамическая нестабильность и "перестройка" планет могла возникнуть в первые 100 миллионов лет образования Солнечной системы. Подобные процессы были распространены в древние времена, они оказывали влияние на происхождение крупных ударных кратеров, которые образовались 4 миллиарда лет назад. Особенности эволюции астрономам помогли понять, замеченные астероиды.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 13:12