Xiaomi представила браслет для детей Shuo Mi Anti-Lost Traction

Данный девайс был назван браслетом Shuo Mi Anti-Lost Traction. Если точнее сказать, это целых два браслета, которые соединяются тросом-пружиной. Данное устройство способно растягиваться до двух метров. Нержавеющую жилу, находящуюся в оболочке, невозможно практически перерезать.Застёжка не позволяет ребёнку ослабить браслет. На пряжке имеется замок, чтобы её нельзя было расстегнуть. Ключик от него размещается на родительской стороне. Такой гаджет стоит $8.