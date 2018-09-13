Xiaomi представила браслет для детей Shuo Mi Anti-Lost Traction
На странице интернет-площадки Youpin, которая принадлежит компании Xiaomi, выложили новый товар - браслет Shuo Mi Anti-Lost Traction. Речь идёт о поводке для детей, не позволяющему потеряться ребёнку на прогулке.
Данный девайс был назван браслетом Shuo Mi Anti-Lost Traction. Если точнее сказать, это целых два браслета, которые соединяются тросом-пружиной. Данное устройство способно растягиваться до двух метров. Нержавеющую жилу, находящуюся в оболочке, невозможно практически перерезать.
Застёжка не позволяет ребёнку ослабить браслет. На пряжке имеется замок, чтобы её нельзя было расстегнуть. Ключик от него размещается на родительской стороне. Такой гаджет стоит $8.
Данный девайс был назван браслетом Shuo Mi Anti-Lost Traction. Если точнее сказать, это целых два браслета, которые соединяются тросом-пружиной. Данное устройство способно растягиваться до двух метров. Нержавеющую жилу, находящуюся в оболочке, невозможно практически перерезать.
Застёжка не позволяет ребёнку ослабить браслет. На пряжке имеется замок, чтобы её нельзя было расстегнуть. Ключик от него размещается на родительской стороне. Такой гаджет стоит $8.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:31