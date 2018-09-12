АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Обнаруженный в 2002 году астероид NT7 может столкнуться с Землей в 2019 году
EUR 81.39 USD 69.97
Курс валют на 12.09.2018

Министр энергетики: Цены на бензин не превысят уровень инфляции

Министерство энергетики России утверждает, что ожидаемый рост цен на бензин не должен превысить уровень инфляции. По крайней мере, со слов министра энергетики РФ, Александра Новака, в долгосрочной перспективе.

Министр энергетики: Цены на бензин не превысят уровень инфляции


Министр говорит, что все необходимые меры по снижению роста цен на данный продукт предпринимаются и, как и в предыдущие годы, изменение стоимости бензина выше инфляции вряд ли возможно. Дополняя свою речь, министр также упомянул, что цены должны остаться на достаточно приемлемом уровне.

Данные заявления, вероятно, означают, что в обозримом будущем цены на данный продукт станут относительно стабильными. Напомним, что на текущий момент стоимость бензина, в целом, является достаточно объективной, учитывая экономическую ситуацию по стране, а также действующий баланс спроса и предложения.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Экономика / Главные новости
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Брянске водитель авто Hyundai Getz устроил
Ученые: Обнаруженный в 2002 году астероид NT7
В Омской области в августе подорожали мясо, рыба
«Мы же не быдло?»: Виктория Боня раскритиковала
«Обнаженная верхом на лошади»: Кендалл Дженнер
Учёные: Астероиды подтвердили изменение планет
Смартфоны Xiaomi MIUI 10 получили очищающую
«Платону нужна семья»: в Сети обсуждают возможный
В Омске школьник ранил девочку выстрелом из
Пилот пассажирского авиалайнера привел в шок
Министр энергетики: Цены на бензин не превысят
По мнению зрителей «Дома-2», беременная Алена
Жители Крыма: От разрушений тайфуна остров спас
«Оказалась мужчиной»: В Москве восточная
Citro&#235;n представил новый и улучшенный
В страданиях и одиночестве Ольги Бузовой фанаты
Ежегодный конкурс «Человек года» на телепроекте
Флагман OnePlus 6T засветился на "живых" снимках
Женатый экс-участник «Дома-2» Алексей Самсонов
Нибиру удалось сфотографировать с Земли в
«Абсолютное счастье»: Евгений Папунаишвили
Toyota Sienta стала доступной в бюджетном
Глава Минэкономразвития Орешкин назвал реальный
В Саратове водитель Lada Priora сбил женщину и ее
Учёные: Люди с широким типом лица более склонны к
В Санкт-Петербурге 4-летняя девочка выпала из
Полностью обнажённая: Тесс Холидей показала в
iPhone Xs Max от Apple станет самым тяжелым
Компания Changan объявила о старте продаж
В Башкирии обнаружили тело убитой девушки возле
Просмотреть все новости