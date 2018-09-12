Министр энергетики: Цены на бензин не превысят уровень инфляции
Министерство энергетики России утверждает, что ожидаемый рост цен на бензин не должен превысить уровень инфляции. По крайней мере, со слов министра энергетики РФ, Александра Новака, в долгосрочной перспективе.
Министр говорит, что все необходимые меры по снижению роста цен на данный продукт предпринимаются и, как и в предыдущие годы, изменение стоимости бензина выше инфляции вряд ли возможно. Дополняя свою речь, министр также упомянул, что цены должны остаться на достаточно приемлемом уровне.
Данные заявления, вероятно, означают, что в обозримом будущем цены на данный продукт станут относительно стабильными. Напомним, что на текущий момент стоимость бензина, в целом, является достаточно объективной, учитывая экономическую ситуацию по стране, а также действующий баланс спроса и предложения.
Министр говорит, что все необходимые меры по снижению роста цен на данный продукт предпринимаются и, как и в предыдущие годы, изменение стоимости бензина выше инфляции вряд ли возможно. Дополняя свою речь, министр также упомянул, что цены должны остаться на достаточно приемлемом уровне.
Данные заявления, вероятно, означают, что в обозримом будущем цены на данный продукт станут относительно стабильными. Напомним, что на текущий момент стоимость бензина, в целом, является достаточно объективной, учитывая экономическую ситуацию по стране, а также действующий баланс спроса и предложения.
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:30