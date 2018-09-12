Министр энергетики: Цены на бензин не превысят уровень инфляции

Министр говорит, что все необходимые меры по снижению роста цен на данный продукт предпринимаются и, как и в предыдущие годы, изменение стоимости бензина выше инфляции вряд ли возможно. Дополняя свою речь, министр также упомянул, что цены должны остаться на достаточно приемлемом уровне.Данные заявления, вероятно, означают, что в обозримом будущем цены на данный продукт станут относительно стабильными. Напомним, что на текущий момент стоимость бензина, в целом, является достаточно объективной, учитывая экономическую ситуацию по стране, а также действующий баланс спроса и предложения.