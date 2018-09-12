В страданиях и одиночестве Ольги Бузовой фанаты обвинили Дмитрия Тарасова

По мнению поклонников певицы, Дмитрий убил все романтические чувства в Ольге, а также лишил ее доверия к мужчинам. Теперь Бузова просто обречена на одиночество и потому не может найти свою любовь.Сама Ольга в интервью заявила, что даже участники шоу «Замуж за Бузову» не могут пробиться сквозь броню к ее сердцу.Фанаты считают во всем виноватым Дмитрия Тарасова., - пишут пользователи.При этом сам Дмитрий Тарасов удачно женился третий раз и даже обзавелся потомством в виде дочери Миланы, которую ему родила Анастасия Костенко.