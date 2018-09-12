В страданиях и одиночестве Ольги Бузовой фанаты обвинили Дмитрия Тарасова
Уже почти два года прошло с момента развода «тарабузиков», но фанаты ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой до сих пор не могут успокоиться и обвиняют во всех бедах ее экс-супруга Дмитрия Тарасова.
По мнению поклонников певицы, Дмитрий убил все романтические чувства в Ольге, а также лишил ее доверия к мужчинам. Теперь Бузова просто обречена на одиночество и потому не может найти свою любовь.
Сама Ольга в интервью заявила, что даже участники шоу «Замуж за Бузову» не могут пробиться сквозь броню к ее сердцу.
Фанаты считают во всем виноватым Дмитрия Тарасова.
«Мне её жаль, у неё есть все, но нет самого главного - это счастье», «У Бузовой уже психическое заболевание из-за Тарасова, вот и не может мужчину найти», «Она уже сто раз пожалела о замужестве с Тарасовым», «Не стоило ей так рано выходить замуж, полюбила сильно, теперь мучается», «Она обречена на одиночество теперь, считаю, что виноват бывший муж», - пишут пользователи.
При этом сам Дмитрий Тарасов удачно женился третий раз и даже обзавелся потомством в виде дочери Миланы, которую ему родила Анастасия Костенко.
По мнению поклонников певицы, Дмитрий убил все романтические чувства в Ольге, а также лишил ее доверия к мужчинам. Теперь Бузова просто обречена на одиночество и потому не может найти свою любовь.
Сама Ольга в интервью заявила, что даже участники шоу «Замуж за Бузову» не могут пробиться сквозь броню к ее сердцу.
Фанаты считают во всем виноватым Дмитрия Тарасова.
«Мне её жаль, у неё есть все, но нет самого главного - это счастье», «У Бузовой уже психическое заболевание из-за Тарасова, вот и не может мужчину найти», «Она уже сто раз пожалела о замужестве с Тарасовым», «Не стоило ей так рано выходить замуж, полюбила сильно, теперь мучается», «Она обречена на одиночество теперь, считаю, что виноват бывший муж», - пишут пользователи.
При этом сам Дмитрий Тарасов удачно женился третий раз и даже обзавелся потомством в виде дочери Миланы, которую ему родила Анастасия Костенко.