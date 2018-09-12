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В страданиях и одиночестве Ольги Бузовой фанаты обвинили Дмитрия Тарасова

Уже почти два года прошло с момента развода «тарабузиков», но фанаты ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой до сих пор не могут успокоиться и обвиняют во всех бедах ее экс-супруга Дмитрия Тарасова.

В страданиях и одиночестве Ольги Бузовой фанаты обвинили Дмитрия Тарасова


По мнению поклонников певицы, Дмитрий убил все романтические чувства в Ольге, а также лишил ее доверия к мужчинам. Теперь Бузова просто обречена на одиночество и потому не может найти свою любовь.
Сама Ольга в интервью заявила, что даже участники шоу «Замуж за Бузову» не могут пробиться сквозь броню к ее сердцу.

Фанаты считают во всем виноватым Дмитрия Тарасова.

В страданиях и одиночестве Ольги Бузовой фанаты обвинили Дмитрия Тарасова


«Мне её жаль, у неё есть все, но нет самого главного - это счастье», «У Бузовой уже психическое заболевание из-за Тарасова, вот и не может мужчину найти», «Она уже сто раз пожалела о замужестве с Тарасовым», «Не стоило ей так рано выходить замуж, полюбила сильно, теперь мучается», «Она обречена на одиночество теперь, считаю, что виноват бывший муж», - пишут пользователи.

При этом сам Дмитрий Тарасов удачно женился третий раз и даже обзавелся потомством в виде дочери Миланы, которую ему родила Анастасия Костенко.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:52
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