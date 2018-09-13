Геологи: Вскоре на Земле образуются несколько новых континентов

В течение многих лет учёные наблюдают за движением тектонических плит, в особенности в районах Евразии и Африки, которые стремительно сближаются. Всё это заставило геологов предположить, что под угрозой полного исчезновения оказывается Средиземное море. Кроме того, эксперты уже составили предварительные прогнозы на ближайшее будущее, согласно которым существующие материки объединятся, образовав несколько новых континентов внушительных размеров.Ранее учёными уже озвучивалась теория относительно единого континента под названием Пангей, который почти 200 миллионов лет назад разломился на множество мелких кусков, создав таким образом современную поверхность планеты.