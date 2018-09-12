Умные часы Huawei Watch GT и Honor Watch готовятся к анонсу

На этой неделе состоялся анонс новой однокристальной системы для умных часов. В качестве нее выступит Snapdragon Wear 3100. Она будет применяться в новых девайсах Huawei и Honor.Недавно в Европе умные часы Huawei Watch GT и Honor Watch прошли сертификацию. Их точные технологические параметры пока не сообщаются, но, как утверждают источники, они получат новую версию ОС Wear OS.Сообщается, что часы Honor Watch будут более дешевыми, но их лишат модуля LTE. Не исключается, что их анонсируют в ближайшее воскресенье, 16 октября.