Женатый экс-участник «Дома-2» Алексей Самсонов закрутил новый роман

«По поводу девушки с фотографии ничего комментировать не буду. Пусть это будет тайной. Свое решение в этом вопросе менять точно не стану», - уверено заявил Алексей Самсонов журналистам.

«Недавно мы с Юлией нормально пообщались, я даже смог увидеть ребенка. Просто между нами было недопонимание, и поэтому она запрещала видеть сына. Теперь все хорошо», - рассказал бывший участник реалити-шоу «Дом-2».

«Очень боялся, что сын меня не узнает, забудет. Однако мы смогли отлично провести время. Теперь буду встречаться с ребенком по мере возможности, очень хочу почаще быть с ним рядом», - подметил Алексей Самсонов.

Ни для кого не является секретом, что далеко не всем мужчинам развод дается настолько легко, как, к примеру, экс-звезде прославленной телестройки «Дом-2» Алексею Самсонову. Мужчина решил не акцентировать внимание фанатов на том, что якобы переживает из-за расставания с Юлией Щаулиной, поэтому продолжает активно заниматься спортом, а также проводить время с друзьями и общаться с поклонниками.Несколько дней назад Алексей сообщил подписчикам, что его брак официально будет расторгнут уже в конце текущего месяца. Самсонов также подчеркнул, что уже даже готов к новым отношениям. Вероятней всего, что именно поэтому на страничке бывшего участника «Дома-2» в социальной сети Instagram в Stories появилась свежая фотография, на которой Леша запечатлен с загадочной незнакомкой.Несмотря на то, что на данный момент Алексей Самсонов уже удалил этот снимок, от огромнейшего количества вопросов, со стороны своих поклонников и журналистов, мужчине все-таки не удалось избавиться. Экс-звезда реалити-шоу заявил, что не готов сейчас как-либо комментировать свой новый роман. Вероятней всего, что бывший участник «Дома-2» решил придерживаться утверждения о том, что счастье любит тишину.А вот об отношениях с бывшей супругой Юлией Щаулиной, как оказалось, Алексей говорит с большим удовольствием. Стоит отметить, что невзирая на то, что «влюбленные» решили развестись, им по-прежнему не удается решить некоторые серьезные семейные вопросы.По словам Алексея Самсонова, Юлия не позволяла ему на протяжении целого месяца встречаться и общаться с полуторагодовалым наследником Мироном. Как бы там ни было, но мужчине все-таки удалось уговорить еще законную супругу позволить ему увидеть сына. Из рассказа экс-звезды телестройки становиться понятно, что ребенок очень соскучился по отцу.Стоит напомнить, что не так давно бывшая участница телепроекта «Дом-2» Юлия Щаулина обвинила своего супруга в неоднократных изменах. По словам блондинки, ей пришлось пообщаться с одной из любовниц Алексея Самсонова, которая и предоставила неопровержимые доказательства того, что мужчина ей неверен.Сам Алексей не единожды указывал на то, что старается всевозможными способами сохранить свой брак, однако в очередной раз ему пришлось потерпеть неудачу.На сегодняшний день преданные поклонники парочки убеждены, что у Самсонова появилась новая возлюбленная и что мужчина влюблен, поэтому и не думает возвращать Юлию Щаулину. Правда и экс-звезда «Дома-2» не горит желанием воссоединяться с неверным мужем.На данный момент Юлия активно занимается воспитанием единственного наследника Мирона и серьезно взялась за себя. По словам Щаулиной, в ближайшем будущем она планирует построить карьеру на телевидении.О своей личной жизни Юлия Щаулина старается не говорить. Тем не менее, верные поклонники блондинки уверены, что настолько красивую и хрупкую девушку явно окружает огромнейшее количество ухажеров. Сама бывшая участница реалити-шоу не единожды признавалась, что единственным и главным мужчиной в ее жизни является ее маленький сын Мирон.Ради того, чтобы у наследника все было и он жил счастливо, по словам Юлии, она готова пойти на много. Однако примириться с Алексеем Самсоновым, отцом малыша, которого блондинка в результате уличала не единожды в предательстве, как оказалось, для девушки является непосильной задачей. Сейчас звездной парочке осталось только одно – решить вопрос об опеке и выплатах на малыша, ведь совсем скоро их брак окончательно останется в прошлом.