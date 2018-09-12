Состоялся анонс смартфона Huawei Maimang 7

Основная камера Huawei Maimang 7 имеет датчики разрешением 20+2 Мп, фронтальная – 24+2 Мп. Смартфон наградили поддержкой технологии графического ускорения GPU Turbo и рядом функций для камеры на базе системы искусственного интеллекта. Речь идет о создании 3D-эмодзи и распознавании сцены съемки.Размер дисплея гаджета составил 6,3 дюйма, а разрешение – 2340х1080 пикселей. За автономность отвечает аккумулятор на 3750 мАч. «Сердцем» устройства выступает SoC Kirin 710, взаимодействующий с 64 ГБ. В отличие от Mate 20 Lite, модификация получила 6 ГБ. Девайс работает на базе Android 8.1 с фирменной оболочкой EMUI 8.2.Вес Huawei Maimang 7 составляет всего 172 грамма. Производитель предлагает приобрести смартфон в синем, черном и золотом цветах корпуса. Продажа новинки стартует 15 сентября, пока же на нее можно оформить предварительный заказ.