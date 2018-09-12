Смартфоны Xiaomi MIUI 10 получили очищающую функцию для WhatsApp

По мнению экспертов, китайские смартфоны получили полезную функцию. Новое приложение WhatsApp Cleaner встроено в программное обеспечение для выполнения очистки самого популярного мессенджера, позволяя избежать перегруженности встроенной памяти. Для фотоснимков, видеороликов, анимаций и голосовых сообщений нужно слишком много пространства. Приложение WhatsApp Cleaner поможет очистить мессенджер от ненужных перегрузок в совместном режиме. При этом стирается всё кроме переписки или же вообще ничего.Пользователи смогут выбрать конкретную категорию для удаления, которая после очистки исчезнет из всех бесед, освободив место на накопителе. Новая функция доступна на смартфонах Xiaomi, которые в ближайшее время обновят до новой версии с прошивкой MIUI 10 Global Beta ROM.