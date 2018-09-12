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В Японии разрабатывают новый паркетник-электрокар на основе кроссовера Honda HR-V

Японские автомобилестроители разрабатывают новую модель. Основой для неё станет кроссовер Honda HR-V. Новая версия на рынок выйдет в формате современного паркетника-электрокара.

В Японии разрабатывают новый паркетник-электрокар на основе кроссовера Honda HR-V


Японцы накануне запатентовали внешность новой версии электрокара на шасси версии Honda HR-V. Эта модель в Китае продаётся под именем Vezel. Будущую серийную новинку выполнят в духе современного концептуального Everus EV, который дебютировал в Пекине в апреле. Новая версия электрического кросса на рынок выйдет под брендом Everus. Транспортное средство представляет собой детище СП Honda, а также GAC.

Из патентных изображений паркетника видно, что он схож с концептом, а также с серийным HR-V. При этом автомобиль выглядит достаточно аккуратным, а также сдержанным. Пока отсутствуют данные о внутреннем пространстве новой версии серийного электрокара. О сроках появления авто на рынке тоже пока ничего неизвестно.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:31
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