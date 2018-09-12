В Японии разрабатывают новый паркетник-электрокар на основе кроссовера Honda HR-V

Японцы накануне запатентовали внешность новой версии электрокара на шасси версии Honda HR-V. Эта модель в Китае продаётся под именем Vezel. Будущую серийную новинку выполнят в духе современного концептуального Everus EV, который дебютировал в Пекине в апреле. Новая версия электрического кросса на рынок выйдет под брендом Everus. Транспортное средство представляет собой детище СП Honda, а также GAC.Из патентных изображений паркетника видно, что он схож с концептом, а также с серийным HR-V. При этом автомобиль выглядит достаточно аккуратным, а также сдержанным. Пока отсутствуют данные о внутреннем пространстве новой версии серийного электрокара. О сроках появления авто на рынке тоже пока ничего неизвестно.