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Citroën представил новый и улучшенный Berlingo

Копания Citroen представила обновленную модель Berlingo. Некоторые издания уже называют автомобиль воплощением функциональности и комфорта.

Citro&#235;n представил новый и улучшенный Berlingo


В отличии от первоначальной версии, новый Berlingo получил ряд преимуществ, первым из которых является увеличение габаритов, хоть и не очень большое. Также у данной модели изменили угол поворота колес таким образом, чтобы повысить маневренность авто. В салоне есть несколько электронных помощников, в том числе ассистент, контролирующий давление шин. А общее количество такого рода устройств может приблизиться к 20.

Автомобиль будет выпускаться в 2-х версиях, с 5 и 7 дверями, второй будет обладать большими габаритами. Двигатели также будут в 2-х вариантах, с 110 и 130 лошадиными силами. Второй вариант предусматривает автоматическую коробку передач. Стоит отметить, что учитывая специфику модели, инженеры значительно повысили размер багажника. Внешне автомобиль, как подчеркивают представители СМИ, выглядит “футуристично”. Цена авто составит от 22 до 35 тысяч евро.

 
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Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:04
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