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«Обнаженная верхом на лошади»: Кендалл Дженнер снялась в фотосессии Рассела Джеймса

22-летняя Кендалл Дженнер снялась в фотосессии популярного фотографа Рассела Джеймса. На фото модель запечатлена в обнаженном виде.

«Обнаженная верхом на лошади»: Кендалл Дженнер снялась в фотосессии Рассела Джеймса


Звезда снялась в проекте, который стал известен благодаря сотрудничеству с сексуальными «ангелами» Victoria's Secret. Для фотографа позировали такие знаменитости, как Фэйт Хилл, Хэлли Берри, Скарлетт Йохансон. Сейчас в его объектив камеры попала Кендалл Дженнер. Обнаженная модель позирует, находясь верхом на лошади, просто стоит и бежит на фоне океана. Публикации получились хоть немного мрачными, однако, по-настоящему красивыми и естественными.

«Обнаженная верхом на лошади»: Кендалл Дженнер снялась в фотосессии Рассела Джеймса


Поклонники знаменитости просто в восторге от таких фото, под которыми они оставили множество восторженных комментариев.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:26
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