«Обнаженная верхом на лошади»: Кендалл Дженнер снялась в фотосессии Рассела Джеймса

Звезда снялась в проекте, который стал известен благодаря сотрудничеству с сексуальными «ангелами» Victoria's Secret. Для фотографа позировали такие знаменитости, как Фэйт Хилл, Хэлли Берри, Скарлетт Йохансон. Сейчас в его объектив камеры попала Кендалл Дженнер. Обнаженная модель позирует, находясь верхом на лошади, просто стоит и бежит на фоне океана. Публикации получились хоть немного мрачными, однако, по-настоящему красивыми и естественными.Поклонники знаменитости просто в восторге от таких фото, под которыми они оставили множество восторженных комментариев.