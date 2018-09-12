Учёные: Грибы из семейства Amanitaceae защищают печень от ожирения и воспаления

Печеночный стеатоз проявляется в виде физической слабости, боли в животе, потери веса и плохого аппетита, а в тяжёлых случаях возникает желтуха и кровотечение. При данном заболевании поможет стабилизировать состояние «родственник» белого гриба-кнопки. В его химический состав входят такие вещества, как псилоцибин, астрододол, адустин, лектин, никотин, рибонуклеаза, 2-гидрокси-4-метокси-6-метилбензойная кислота, мелиолид, орселиновая кислота, эргостерол, дайдзеин, генистеин, даукостерин, урацил, генистин.Специалисты провели исследование на лабораторных мышах с печёночным стеатозом, они кормили грызунов грибами, спустя определённое время, у животных наблюдалось сокращение площади поражения органов. Стоит отметить, что к семейству Amanitaceae относятся и ядовитые грибы, в том числе бледная поганка и мухомор. По словам учёных, пользу приносят исключительно съедобные виды, к которым относится цезарский гриб и плютеи.