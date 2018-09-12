Жители Крыма: От разрушений тайфуна остров спас НЛО

Что интересно, для Крыма совершенно нехарактерны такие климатические проявления. И еще интересен тот факт, что форма смерча была не конусной, а в виде широкой трубы. Он стоял на месте, не двигаясь почти двенадцать часов подряд, и просто всасывал в себя воду. Это показалось местным жителям достаточно странным, потому что обычно тайфуны такого масштаба двигаются в сторону суши и несут в себе ветра и массовые осадки, которые приводят к разрушениям зданий и гибели людей. Однако в данном случае этого не произошло, и смерч остался на месте. Некоторые очевидцы утверждают, что около основания «стихии» ими было замечено «нечто», напоминающее НЛО. Они уверены, что именно представители внеземной цивилизации «сдержали» мощную силу тайфуна, не давая ему приблизиться к берегу.Всю воду, которую смерч «всосал» в себя, он же и обрушил на полуостров трехдневными ливнями. Таким погодным условиям очень обрадовались жители города Армянск. Дело в том, что не так давно в этом городе была объявлена экологическая катастрофа, которая вынудила властей эвакуировать горожан на южный берег Крыма. Весь воздух в городе был загрязнен испарениями пруда-кислотонакопителя, который принадлежит заводу «Титан». Пруд высох и стал испаряться, в результате сернистый ангидрид стал оседать на все живое, цветы, деревья и что самое опасное – в легких людей.Руководство завода пыталось исправить ситуацию, наполняя пруд водой, но этого количества было недостаточно. И в тот момент, когда ситуация была на пределе экологической катастрофы, вмешались внеземные силы: в Черном море образовался смерч, собрал в себя огромное количество воды и обрушил все это на Крым, в частности и на Армянск. Дождь смыл все губительные осадки от заводского пруда, и природа стала восстанавливаться.