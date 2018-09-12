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Курс валют на 12.09.2018

Глава Минэкономразвития Орешкин назвал реальный курс российского рубля

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин анонсировал реальный курс российского рубля при текущих расценках на нефть, исключив закупку валюты Минфином. В России равновесная стоимость $1 составляет 50 рублей.

Глава Минэкономразвития Орешкин назвал реальный курс российского рубля


Тенденцию к ослаблению национальной валюты Максим Орешкин объяснил временным оттоком из государства денег. Рубль начнёт укрепляться в случае остановки резкой потери капитала. Глава Минэкономразвития в пример привёл последние показатели современного валютного рынка. Развивающиеся валюты находятся на сегодняшний день в стабильном положении, но рубль начал уже сейчас заметно укрепляться. Между тем любые колебания, происходящие в мировой экономике, отражаться будут в итоге на России. Стабильность капитала поможет сохранить подушка безопасности, являющаяся, по мнению эксперта, вполне надёжной. Руководитель Минэкономразвития 11 сентября призвал российских жителей избавляться от долларов, а также закупать рубли. В государство будет постепенно возвращаться макроэкономическое равновесие.

Но в случае плавающего курса допустимы значительные его колебания. Стоит напомнить, что рубль 10 сентября упал до 70 руб за $1.

 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:52
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