В Саратове водитель Lada Priora сбил женщину и ее 4-х летнюю дочь

Владелец Priora по причине нарушения правил дорожного движения стал участником аварии, сбив 30-ти летнюю девушку и ее 4-х летнюю дочь. Как утверждают источники, женщина переходила дорогу в положенном месте, следуя ПДД, однако 21-летний водитель автомобиля в связи с невыясненными обстоятельствами не сумел избежать столкновения. В результате ДТП мать девочки госпитализировали. 4-х летняя дочь на данный момент проходит амбулаторное лечение. Доподлинно состояние пострадавших на текущий момент остается неизвестным.Согласно некоторым источникам, девочка получила минимальные повреждения и ее жизни ничто не угрожает. По неподтвержденным данным, виновником ДТП является водитель Priora.